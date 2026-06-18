Федоров объяснил, с чего должна начаться реформа мобилизации

Михаил Федоров. Фото: Кабинет министров Украины

Изменить систему мобилизации, приняв одно решение или просто заменив название ТЦК, невозможно. Прежде всего необходимо урегулировать проблемы, с которыми бойцы сталкиваются уже во время несения службы. Первоочередной задачей является введение понятных сроков службы, новых контрактов, механизмов перевода между подразделениями, упрощение процедур возвращения из СЗЧ и обеспечение достойной оплаты за самые сложные боевые задачи.

Об этом глава Минобороны Михаил Федоров рассказал в интервью YouTube-каналу PRESSING, подготовленном совместно с «Армия Медиа», передает Новини.LIVE.

Какие изменения должны произойти в процессе мобилизации

Команда оборонного ведомства подробно изучила путь, который проходят военнообязанные от ТЦК до боевого подразделения.

"Мы проанализировали мобилизационную воронку: кто эти люди, куда они затем попадают, в какие подразделения, сколько человек проходит ТЦК, ВЛК, какие бригады принимают людей и почему люди уходят в СЗЧ", — пояснил министр обороны.

По его мнению, исправить ситуацию одним шагом не получится, поэтому Минобороны внедряет изменения непосредственно внутри войск. Речь идет о новых контрактах для пехоты и штурмовиков, повышенных выплатах, возвращении из СОЧ через программу "Армия+", автоматических переводах между подразделениями в пределах корпусов и цифровом контроле за тем, как человек проходит путь от мобилизации до места службы.

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Отдельной проблемой является продолжительность службы. Как отметил Михаил Федоров, люди должны понимать, когда заканчивается определенный этап пребывания в армии и что будет после этого этапа. Для этого вводятся новые контракты. Для действующих военнослужащих пехотно-штурмовой контракт предусматривает десять месяцев службы, а для тех, кто впервые поступает на такие должности, — 14 месяцев.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что бойцам, защищающим самые опасные направления, необходимо повысить выплаты. В частности, речь идет о пехотинцах. Служба таких военных является самой тяжелой, ведь даже логистика до позиций и обратно может длиться до десяти дней. Служить в таких условиях более года невозможно.

«Пехотинец в среднем может получать около 300 тысяч гривен в месяц, а штурмовик — от 350 до 400 тысяч гривен в зависимости от характера боевых задач. В отдельных случаях выплаты могут достигать 460 тысяч гривен», — заявил Федоров.

Кроме того, Минобороны внедряет механизмы, которые позволят военным решать кадровые вопросы без радикальных мер. Автоматические переводы в пределах корпусов помогут уменьшить количество самовольно покинувших службу, тогда как отсутствие такой возможности часто провоцировало конфликты.

"Когда ты лишаешь военного свободы, существует четкая взаимосвязь: чем больше отказов в переводе, тем больше растет число военнослужащих, не проходящих службу по месту жительства", — отметил Федоров.

В дальнейшем планируется внедрить механизм автоматического перевода в пределах корпусов, а также уже запущена возможность возвращения из СОЧ через приложение "Армия+".

"Нельзя изменить этот процесс (мобилизацию, — Ред.), если нет нормального контракта, сроков службы, отпуска, возможности перевестись, гарантии, что если ты подписал контракт на определённую специальность и определённую бригаду, то точно будешь служить там, а не будешь отправлен на другую должность", — подытожил министр обороны.

Следующим шагом после изменений внутри вооруженных сил должно стать обновление самой системы мобилизации и рекрутинга.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Федорова сообщало о новых контрактах, по которым можно вступить в Силы обороны. В таких соглашениях указываются срок службы и гарантированные отсрочки. Заключить контракты могут как военнообязанные, так и те, кто уже служит.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал, что в ряды ВСУ будут привлекать иностранцев. В армии они будут занимать должности пехотинцев и штурмовиков. Рекрутинг граждан других государств поможет усилить подразделения и сохранить жизни украинских воинов.