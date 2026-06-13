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Главная Мобилизация Украина планирует привлечь иностранцев в штурмовые подразделения и пехоту

Украина планирует привлечь иностранцев в штурмовые подразделения и пехоту

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 07:30
Украина планирует привлечь иностранцев в штурмовые подразделения и пехоту
Украинские военные с оружием. Фото: УНИАН

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина намерена привлекать в ВСУ иностранцев. В частности, задача состоит в том, чтобы в составе украинской армии до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев занимали именно иностранные граждане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.

Что сказал Федоров о пополнении ВСУ иностранцами

"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — написал Федоров в Telegram.

Также он добавил, что тех военных, кто в армии дольше всех и провел больше всего времени на боевых заданиях, до конца года начнут «постепенно увольнять за выслугу лет». Однако, каким образом это будет происходить, министр не уточнил.

Федоров заявив, що до ЗСУ будуть залучати іноземців
Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, Федоров анонсировал, что в Украине стартует первый этап масштабной трансформации системы военной службы. Он подтвердил, что Кабмин уже принял ряд решений, предусматривающих введение новых контрактов.

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Также мы писали, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отныне в Украине будет три вида контрактов в Силах обороны. Они имеют понятные условия и четкие сроки службы.

ВСУ иностранцы мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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