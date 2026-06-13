Украина планирует привлечь иностранцев в штурмовые подразделения и пехоту
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина намерена привлекать в ВСУ иностранцев. В частности, задача состоит в том, чтобы в составе украинской армии до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев занимали именно иностранные граждане.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.
Что сказал Федоров о пополнении ВСУ иностранцами
"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — написал Федоров в Telegram.
Также он добавил, что тех военных, кто в армии дольше всех и провел больше всего времени на боевых заданиях, до конца года начнут «постепенно увольнять за выслугу лет». Однако, каким образом это будет происходить, министр не уточнил.
Как сообщало Новини.LIVE, Федоров анонсировал, что в Украине стартует первый этап масштабной трансформации системы военной службы. Он подтвердил, что Кабмин уже принял ряд решений, предусматривающих введение новых контрактов.
Также мы писали, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отныне в Украине будет три вида контрактов в Силах обороны. Они имеют понятные условия и четкие сроки службы.