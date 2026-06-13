Украина планирует привлечь иностранцев в штурмовые подразделения и пехоту

Украинские военные с оружием. Фото: УНИАН

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина намерена привлекать в ВСУ иностранцев. В частности, задача состоит в том, чтобы в составе украинской армии до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев занимали именно иностранные граждане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.

Что сказал Федоров о пополнении ВСУ иностранцами

"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — написал Федоров в Telegram.

Также он добавил, что тех военных, кто в армии дольше всех и провел больше всего времени на боевых заданиях, до конца года начнут «постепенно увольнять за выслугу лет». Однако, каким образом это будет происходить, министр не уточнил.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, Федоров анонсировал, что в Украине стартует первый этап масштабной трансформации системы военной службы. Он подтвердил, что Кабмин уже принял ряд решений, предусматривающих введение новых контрактов.

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