Україна
Как долго действует заключение ВВК о непригодности

Как долго действует заключение ВВК о непригодности

Дата публикации 5 января 2026 15:25
Выводы ВВК - действие заключения о непригодности
Военно-врачебная комиссия. Фото: ООТЦК

Различные выводы военно-врачебных комиссий имеют разный срок действия. В частности, заключение о непригодности к военной службе имеет особые условия.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Срок действия различных выводов ВВК

К юристам обратился гражданин, которого районная военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе.

Мужчина объяснил, что это заключение, предоставленное в штатную ВВК, до сих пор не вернулось с резолюцией этой структуры — и поинтересовался, сохраняет ли заключение силу, если ему уже полтора года.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что разные заключения имеют разный срок действия.

"Относительно срока действия решения ВВК, то только выводы о пригодности действительны в течение 12 месяцев, заключение о непригодности бессрочное", — отметил Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил бессрочность именно заключения о непригодности.

"Постановление ВВК о Вашей непригодности к прохождению ВС (свидетельство о болезни) не имеет срока действия, в отличие от справки ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Куда обращаться военнообязанному

Что касается дальнейших действий со стороны военнообязанного, то здесь, подчеркнули оба юриста, надо обращаться в штатную ВВК.

"Вам нужно обратиться в штатную ВВК и спросить на каком этапе утверждения находится Ваше свидетельство о болезни", — отметил Владислав Дерий.

"Вам уже давно нужно было это сделать, поскольку полтора года довольно долгий срок даже для штатной ВВК", — добавил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие ВВК подтверждают непригодность военных.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.

военный учет ВВК военнообязанные военная служба временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
