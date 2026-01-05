Висновки ВЛК - дія висновка про непридатність

Військово-лікарська комісія. Фото: ООТЦК

Різні висновки військово-лікарських комісій мають різний термін чинності. Зокрема, висновок про непридатність до військової служби має особливі умови.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Термін дії різних висновків ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якого районна військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби.

Чоловік пояснив, що цей висновок, наданий у штатну ВЛК, досі не повернувся із резолюцією цієї структури — і поцікавився, чи зберігає висновок чинність, якщо йому уже півтора роки.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підкреслив, що різні висновки мають різний термін чинності.

"Щодо терміну дії рішення ВЛК, то лише висновки про придатність дійсні протягом 12 місяців, висновок про непридатність безтерміновий", — наголосив Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив безтерміновість саме висновку про непридатність.

"Постанова ВЛК про Вашу непридатність до проходження ВС (свідоцтво про хворобу) не має строку дії, на відміну від довідки ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Куди звертатися військовозобов’язаному

Щодо подальших дій з боку військовозобов’язаного, то тут, підкреслили обидва юристи, треба звертатися до штатної ВЛК.

"Вам потрібно звернутися до штатної ВЛК та запитати на якому етапі затвердження знаходиться Ваше свідоцтво про хворобу", — наголосив Владислав Дерій.

"Вам вже давно потрібно було це зробити, оскільки півтора року доволі довгий строк навіть для штатної ВЛК", — додав Юрій Айвазян.

