Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как долго военнослужащий может находиться на лечении: разъяснение юриста

Как долго военнослужащий может находиться на лечении: разъяснение юриста

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 20:14
Как долго военнослужащий может находиться на лечении: разъяснение юриста
Военные на лечении и реабилитации. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий, находящийся в больнице, имеет право на 12 месяцев непрерывного лечения. В это время учитываются и отпуска для восстановления и реабилитации. Если заболевание серьезное, а лечение требует большего времени, военнослужащий должен пройти военно-медицинскую комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Медицинская помощь военнослужащему

Военнослужащий, проходящий военную службу, имеет право на медицинскую помощь. Если проблемы со здоровьем у военного серьезные, то он может пройти курс стационарного лечения в медицинском учреждении.

Лечение военнослужащего может проходить как в специализированном военном госпитале, так и в обычной больнице. На лечение военный имеет право попасть как из воинской части, так и во время отпуска.

Кроме того, военнослужащий может получить отпуск специально для лечения или реабилитации после лечения. Все эти права военному гарантированы законодательством.

Читайте также:

12 месяцев, а дальше ВВК

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в ВСУ. Военнослужащий, попавший в больницу, поинтересовался, как долго он может находиться на лечении и имеет ли право на дополнительный отпуск.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что военный имеет право на отпуск. Айвазян напомнил: "Согласно пункту 11 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» отпуск для лечения в связи с болезнью предоставляется военнослужащему на основании заключения ВВК с сохранением денежного и материального обеспечения".

Адвокат разъяснил также вопрос о максимальной продолжительности лечения: "Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения не может превышать 12 месяцев подряд. Необходимость же в длительном лечении решается ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли военный во время лечения сменить медицинское учреждение.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость в соответствии с состоянием здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что делать, если после лечения солдата не пускают на ВВК.

После лечения в госпитале военнослужащего обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию. Если же командование вместо ВВК отправляет военного на позиции, он может подать рапорт командиру, а затем жалобу в Минобороны или в суд.

отпуск лечение ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации