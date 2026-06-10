Как долго военнослужащий может находиться на лечении: разъяснение юриста

Военные на лечении и реабилитации. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий, находящийся в больнице, имеет право на 12 месяцев непрерывного лечения. В это время учитываются и отпуска для восстановления и реабилитации. Если заболевание серьезное, а лечение требует большего времени, военнослужащий должен пройти военно-медицинскую комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Медицинская помощь военнослужащему

Военнослужащий, проходящий военную службу, имеет право на медицинскую помощь. Если проблемы со здоровьем у военного серьезные, то он может пройти курс стационарного лечения в медицинском учреждении.

Лечение военнослужащего может проходить как в специализированном военном госпитале, так и в обычной больнице. На лечение военный имеет право попасть как из воинской части, так и во время отпуска.

Кроме того, военнослужащий может получить отпуск специально для лечения или реабилитации после лечения. Все эти права военному гарантированы законодательством.

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12 месяцев, а дальше ВВК

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в ВСУ. Военнослужащий, попавший в больницу, поинтересовался, как долго он может находиться на лечении и имеет ли право на дополнительный отпуск.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что военный имеет право на отпуск. Айвазян напомнил: "Согласно пункту 11 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» отпуск для лечения в связи с болезнью предоставляется военнослужащему на основании заключения ВВК с сохранением денежного и материального обеспечения".

Адвокат разъяснил также вопрос о максимальной продолжительности лечения: "Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения не может превышать 12 месяцев подряд. Необходимость же в длительном лечении решается ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли военный во время лечения сменить медицинское учреждение.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость в соответствии с состоянием здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что делать, если после лечения солдата не пускают на ВВК.

После лечения в госпитале военнослужащего обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию. Если же командование вместо ВВК отправляет военного на позиции, он может подать рапорт командиру, а затем жалобу в Минобороны или в суд.