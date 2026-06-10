Скільки військовий може перебувати на лікуванні: пояснення юриста

Військові на лікуванні та реабілітації. Фото: "АрміяInform"

Військовий, який перебуває у лікарні, має право на 12 місяців безперервного лікування. У цей час зараховуються і відпустки для відновлення та реабілітації. Якщо хвороба серйозна, а лікування потребує більшого часу, військовослужбовець має пройти військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Медична допомога військовослужбовцю

Військовослужбовець, який проходить військову службу, має право на медичну допомогу. Якщо проблеми зі здоров’ям у військового серйозні, то він може пройти курс стаціонарного лікування у медичному закладі.

Лікування військовослужбовця може проходити як у спеціалізованому військовому госпіталі, так і у звичайній лікарні. На лікування військовий має право потрапити як з військової частини, так і під час відпустки.

Крім того, військовослужбовець може отримати відпустку спеціально для лікування чи реабілітації після лікування. Усі ці права військовому гарантовані законодавством.

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12 місяців, а далі ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ. Військовослужбовець, який потрапив до лікарні, поцікавився, як довго він може перебувати на лікуванні і чи має право на додаткову відпустку.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що військовий має право на відпустку. Айвазян нагадав: "За пунктом 11 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК із збереженням грошового та матеріального забезпечення".

Адвокат роз’яснив також питання з максимальною тривалістю лікування: "Загальний час безперервного перебування військовослужбовця у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування не може перевищувати 12 місяців поспіль. Потреба ж у тривалому лікуванні вирішується ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може військовий під час лікування змінити медичний заклад.

Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити, якщо після лікування солдата не пускають на ВЛК.

Після лікування у шпиталі військовослужбовця обов’язково мають відправити на військово-лікарську комісію. Якщо ж командування замість ВЛК відправляє військового на позиції, він може подати рапорт командиру, а потім скаргу в Міноборони чи до суду.