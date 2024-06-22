Мобилизация в Украине — кто может проходить военную службу по месту жительства

Украинские офицеры запаса на построении. Фото: vntu.edu.ua

Даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации законодательством Украины была предусмотрена возможность проходить военную службу по месту жительства. Однако новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, внес существенные изменения в эту норму.

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Кто раньше имел право служить по месту жительства

Предыдущая редакция ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяла список категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства. Они были указаны в ст. 23, которая касалась отсрочки от призыва на военную службу.

Такие лица могли вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному согласию. Если лицо на момент мобилизации не относилось к этим категориям, но со временем обстоятельства изменились, то оно могло подать заявление о переводе.

Следовательно, к гражданам Украины, которые могли служить по месту жительства, относились:

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;

женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу;

опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;

попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;

родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

те, у кого жена (муж) имеет инвалидность и/или один из родителей (родителей супруги/супруга) имеет инвалидность I или II группы;

опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua

Что изменилось с новым законом о мобилизации

В ст. 23 вышеупомянутого закона появилось уточнение по военнообязанным с правом на отсрочку. В частности, к списку добавили:

лиц, имеющих жену (супруга) среди лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

членов семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, которые заняты постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.

Эти категории в дополнение к вышеуказанным, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут заключить контракт с ВСУ.

Однако больше нет формулировки "только по месту жительства". В Минобороны Украины уточнили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось в предыдущей редакции ст. 23.

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