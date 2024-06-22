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Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

22 июня 2024 03:45
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Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто может проходить военную службу по месту жительства
Украинские офицеры запаса на построении. Фото: vntu.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации законодательством Украины была предусмотрена возможность проходить военную службу по месту жительства. Однако новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, внес существенные изменения в эту норму.

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Кто раньше имел право служить по месту жительства

Предыдущая редакция ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяла список категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства. Они были указаны в ст. 23, которая касалась отсрочки от призыва на военную службу.

Такие лица могли вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному согласию. Если лицо на момент мобилизации не относилось к этим категориям, но со временем обстоятельства изменились, то оно могло подать заявление о переводе.

Следовательно, к гражданам Украины, которые могли служить по месту жительства, относились:

  • многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);
  • родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
  • женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу;
  • опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;
  • попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;
  • родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);
  • те, у кого жена (муж) имеет инвалидность и/или один из родителей (родителей супруги/супруга) имеет инвалидность I или II группы;
  • опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

 

Кто раньше имел право служить по месту жительства
Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua

Что изменилось с новым законом о мобилизации

В ст. 23 вышеупомянутого закона появилось уточнение по военнообязанным с правом на отсрочку. В частности, к списку добавили:

  • лиц, имеющих жену (супруга) среди лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
  • членов семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, которые заняты постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.

Эти категории в дополнение к вышеуказанным, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут заключить контракт с ВСУ.

Однако больше нет формулировки "только по месту жительства". В Минобороны Украины уточнили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предполагалось в предыдущей редакции ст. 23.

Раньше мы писали, что делать забронированному украинцу, если его пытаются мобилизовать.

Напомним, мы сообщали, кого из мужчин мобилизуют до 25 лет.

Также мы информировали, сколько людей уже обратилось в рекрутинговые центры Минобороны.

Минобороны
закон
ВСУ
мобилизация
ТЦК и СП
военная служба

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