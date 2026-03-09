Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Нардеп призвала выяснить, сколько мужчин обновили данные

Нардеп призвала выяснить, сколько мужчин обновили данные

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 12:33
Савчук прокомментировала данные о 2 млн военнообязанных в розыске
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Оксана Савчук отреагировала на информацию о том, что 2 миллиона украинцев находятся в розыске. Она призвала правительство предоставить подробные разъяснения относительно количества военнообязанных.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Военнообязанные украинцы в розыске

"Я подозреваю, что это 2 миллиона, нам не сказали, это те, которые есть только в Украине, или это вместе с теми, кто, например, уехал за границу и не вернулся, какой процент тех лиц, которые, например, были в розыске, восстановили свои данные, и сколько это людей, а это на самом деле очень важно понимать. Например, кто-то имел какие-то технические моменты, он вернулся и восстановил, какой это процент", — отметила нардеп.

По ее словам, важно понимать, какой процент восстановленных.

Савчук говорит, что мобилизационный ресурс в Украине нуждается в пополнении, ведь военнослужащих необходимо отправлять на ротацию.

"Я вам скажу одновременно, что сегодня все военные говорят о том, что им нужна именно адекватная военная ротация", — подчеркнула она.

В то же время, если одних людей в возрасте 18-22 года Украина призывает служить, а других отпускает за границу, то никогда не удастся иметь подготовленных военнослужащих.

Что предшествовало

В январе глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что около двух миллионов украинцев находятся в розыске. Кроме того, примерно 200 тысяч человек совершили самовольное оставление частей.

Мобилизация в Украине

Федоров отметил, что государство разрабатывает комплексный план для решения проблемы с мобилизацией и СЗЧ.

Кроме того, заместитель руководителя ОП Павел Палиса анонсировал новые контракты для украинских военнослужащих.

Ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что до завершения войны Украина не сможет решить вопрос мобилизации.

война ВСУ Украина мобилизация розыск СОЧ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации