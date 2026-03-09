Савчук прокомментировала данные о 2 млн военнообязанных в розыске

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Оксана Савчук отреагировала на информацию о том, что 2 миллиона украинцев находятся в розыске. Она призвала правительство предоставить подробные разъяснения относительно количества военнообязанных.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE.

Военнообязанные украинцы в розыске

"Я подозреваю, что это 2 миллиона, нам не сказали, это те, которые есть только в Украине, или это вместе с теми, кто, например, уехал за границу и не вернулся, какой процент тех лиц, которые, например, были в розыске, восстановили свои данные, и сколько это людей, а это на самом деле очень важно понимать. Например, кто-то имел какие-то технические моменты, он вернулся и восстановил, какой это процент", — отметила нардеп.

По ее словам, важно понимать, какой процент восстановленных.

Савчук говорит, что мобилизационный ресурс в Украине нуждается в пополнении, ведь военнослужащих необходимо отправлять на ротацию.

"Я вам скажу одновременно, что сегодня все военные говорят о том, что им нужна именно адекватная военная ротация", — подчеркнула она.

В то же время, если одних людей в возрасте 18-22 года Украина призывает служить, а других отпускает за границу, то никогда не удастся иметь подготовленных военнослужащих.

Что предшествовало

В январе глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что около двух миллионов украинцев находятся в розыске. Кроме того, примерно 200 тысяч человек совершили самовольное оставление частей.

Мобилизация в Украине

Федоров отметил, что государство разрабатывает комплексный план для решения проблемы с мобилизацией и СЗЧ.

Кроме того, заместитель руководителя ОП Павел Палиса анонсировал новые контракты для украинских военнослужащих.

Ранее руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что до завершения войны Украина не сможет решить вопрос мобилизации.