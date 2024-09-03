Увольнение военных ВСУ — в чем существенная разница между отставкой и запасом

Бойцы 115 бригады ВСУ. Фото: 115ombr.com

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнослужащих имеют право уволиться либо в запас, либо в отставку. Тем не менее, эти два понятия имеют существенные отличия.

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Так, следует отметить, что возможность увольнения военнослужащих с военной службы, проходящих военную службу по призыву, во время мобилизации в период действия правового режима военного положения, предусмотрена ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такое увольнение возможно при наступлении определенных обстоятельств, которые также определены в этой статье.

Что такое увольнение военного в запас

Как определено украинским законодательством, военнослужащий может быть уволен в запас во время действия военного положения, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его временно непригодным по состоянию здоровья.

Этот статус предоставляется лицу, уволенному в запас, на срок от 6 до 12 месяцев. После того как срок истечет, лицо должно пройти пересмотр.

В запас могут уволить только тех военных, которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Для рядового и старшинского состава этот возраст составляет 60 лет.

Тернопольский зональный отдел ВСП. Фото: teren.in.ua

Что такое увольнение в отставку

В отставку увольняются военные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

К тому же в отставку (без зачисления в запас) увольняются те военнослужащие, которых во время военно-врачебной комиссии признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Таким образом, в запас увольняются временно непригодные военнослужащие, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе. А во всех остальных случаях военные увольняются в отставку.

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