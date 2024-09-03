Увольнение военных ВСУ — в чем существенная разница между отставкой и запасом

Увольнение военных в запас или в отставку — в чем существенная разница
В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнослужащих имеют право уволиться либо в запас, либо в отставку. Тем не менее, эти два понятия имеют существенные отличия.
Что нужно знать военным о разнице между увольнением в запас и в отставку, объясняем далее в материале со ссылкой на юридический ресурс "Протокол".
Так, следует отметить, что возможность увольнения военнослужащих с военной службы, проходящих военную службу по призыву, во время мобилизации в период действия правового режима военного положения, предусмотрена ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такое увольнение возможно при наступлении определенных обстоятельств, которые также определены в этой статье.
Что такое увольнение военного в запас
Как определено украинским законодательством, военнослужащий может быть уволен в запас во время действия военного положения, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его временно непригодным по состоянию здоровья.
Этот статус предоставляется лицу, уволенному в запас, на срок от 6 до 12 месяцев. После того как срок истечет, лицо должно пройти пересмотр.
В запас могут уволить только тех военных, которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Для рядового и старшинского состава этот возраст составляет 60 лет.
Что такое увольнение в отставку
В отставку увольняются военные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе.
К тому же в отставку (без зачисления в запас) увольняются те военнослужащие, которых во время военно-врачебной комиссии признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
Таким образом, в запас увольняются временно непригодные военнослужащие, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе. А во всех остальных случаях военные увольняются в отставку.
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