Комитет Рады принял решение по мобилизации осужденных, но назвал условия

Узники под наблюдением полицейского. Фото: День за днем

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Но призывать будут не всех.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Сергей Ионушас в понедельник, 8 апреля.

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"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, разрешающий мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", — отметил Ионушас.

Также глава комитета заявил, что мобилизация будет запрещена лицам, совершившим преступления против национальной безопасности.

Кроме того, не будут призывать осужденных за терроризм, убийство двух или более человек, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под влиянием наркотиков или алкоголя.

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