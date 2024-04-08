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Комитет Рады принял решение по мобилизации осужденных, но назвал условия

8 апреля 2024 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Комитет Рады принял решение по мобилизации осужденных, но назвал условия
Узники под наблюдением полицейского. Фото: День за днем
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Но призывать будут не всех.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Сергей Ионушас в понедельник, 8 апреля.

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"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, разрешающий мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", — отметил Ионушас.

Также глава комитета заявил, что мобилизация будет запрещена лицам, совершившим преступления против национальной безопасности.

Кроме того, не будут призывать осужденных за терроризм, убийство двух или более человек, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под влиянием наркотиков или алкоголя.

Напомним, мы сообщали, в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.

Также мы информировали, как влияет база уклонистов "Армор" на переоформление авто и недвижимости.

война
Украина
заключенные
мобилизация
военнообязанные
военнослужащие

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