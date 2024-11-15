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Кому из женщин запрещено выезжать из Украины — список профессий

15 ноября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Выезд из Украины во время войны — кому из женщин запрещено пересекать границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых запрещен выезд за границу для военнообязанных мужчин. Однако отказать в пересечении границы также могут и некоторым категориям женщин.

В каких случаях отказ в выезде из Украины действительно реален для женщин, пишет 24 Канал.

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Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №69 был ограничен выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Пересечение границы для них возможно исключительно на основании документов о служебных командировках.

Также получить разрешение на выезд за границу должны женщины, занимающие следующие должности:

  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители;
  • руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и их представители;
  • руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместители;
  • глава СБУ, его первый заместитель и заместители;
  • председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители;
  • глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители;
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Следует отметить, что депутатами местных советов являются 15 тысяч женщин. Из них более 9 тысяч — депутат сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

 

Выезд из Украины во время войны — кому из женщин запрещено пересекать границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Также стоит знать, что чаще всего женщинам отказывают в пересечении границы из-за отсутствия одного из удостоверяющих личность документов. Это может быть:

  • загранпаспорт;
  • служебный паспорт;
  • дипломатический паспорт;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа.

Тем не менее разрешен выезд и по "внутренним паспортам" для тех гражданок, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий. На границе с Польшей и Молдовой пограничники также пропускают женщин по цифровым документам в приложении "Дія".

Ранее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 ноября 2024 года.

Напомним, мы сообщали, какие есть требования по выезду за границу для забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы.

Также мы информировали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины и что нужно знать во избежание проблем при пересечении границы.

закон женщины военное положение мобилизация запрет выезд за границу

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