Виїзд чоловіків за кордон — які правила діють для заброньованих працівників

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Як відомо, через повномасштабну війну, яку розпочала країна терорист росія, в Україні діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Виїжджати за межі країні дозволено лише певним категоріям громадян за наявності відповідних документів. Зокрема дозвіл мають заброньовані від мобілізації працівники.

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Виїзд заброньованих чоловіків з України — які є умови

В иїзд громадян за межі України регулює постанова Кабінету Міністрів № 57 " Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, відповідно до чинних норм закону заброньованим працівникам дозволено перетинати державний кордон з метою відрядження та за умови поверненням в Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

Порушення даного правила може кваліфікуватись як порушення правил перетину кордону, а для самого підприємства можуть виникнути проблеми в погоджені бронювання.

Варто підкреслити, що військовозобов'язана особа повинна завершити повну процедуру бронювання, а також отримати відстрочку від мобілізації.

В реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" обов'язково повинна бути зазначена інформація як про бронювання, так і про відстрочку від мобілізації.

Працівник ДПСУ перевіряє документи у чоловіка. Фото: dpsu.gov.ua

Які документи потрібні заброньованим чоловікам, щоб перетнути державний кордон

Обов'язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження заброньованого чоловіка. Також право на виїзд за межі України є за наявності:

військового квитка;

паспорта громадянина України;

діючого закордонного паспорта;

документів, які підтверджують службове відрядження, зокрема наказ про відрядження, який підписаний керівником підприємства, установи, організації із зазначенням мети відрядження та строків;

витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного.

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