Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів arrow

Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів

18 вересня 2024 18:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд чоловіків за кордон — які правила діють для заброньованих працівників
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, через повномасштабну війну, яку розпочала країна терорист росія, в Україні діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Виїжджати за межі країні дозволено лише певним категоріям громадян за наявності відповідних документів. Зокрема дозвіл мають заброньовані від мобілізації працівники. 

Читайте також:

Які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи, у матеріалі "ТСН".

Виїзд заброньованих чоловіків з України — які є умови

Виїзд громадян за межі України регулює постанова Кабінету Міністрів № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, відповідно до чинних норм закону заброньованим працівникам дозволено перетинати державний кордон з метою відрядження та за умови поверненням в Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

Порушення даного правила може кваліфікуватись як порушення правил перетину кордону, а для самого підприємства можуть виникнути проблеми в погоджені бронювання.

Варто підкреслити, що військовозобов'язана особа повинна завершити повну процедуру бронювання, а також отримати відстрочку від мобілізації.

В реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" обов'язково повинна бути зазначена інформація як про бронювання, так і про відстрочку від мобілізації.

 

Виїзд чоловіків за кордон — які правила діють для заброньованих працівників
Працівник ДПСУ перевіряє документи у чоловіка. Фото: dpsu.gov.ua

Які документи потрібні заброньованим чоловікам, щоб перетнути державний кордон 

Обов'язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження заброньованого чоловіка. Також право на виїзд за межі України є за наявності:

  • військового квитка;
  • паспорта громадянина України;
  • діючого закордонного паспорта;
  • документів, які підтверджують службове відрядження, зокрема наказ про відрядження, який підписаний керівником підприємства, установи, організації із зазначенням мети відрядження та строків;
  • витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного.

Раніше ми писали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.  

Також ми інформували, який документ необхідно отримати 17-річним юнакам для виїзду за кордон. 

правила мобілізація документи бронювання військовозобов'язані виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:44 Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

18:32 Відстрочка для студентів — термін дії довідки з ЄДЕБО

18:22 В Лівані знову масово вибухає електроніка

18:21 Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:02 Допомагають партнери — як у Миколаєві готуються до блекаутів

17:59 Удар по арсеналу в Торопці потрапив на відео — вражаючі кадри

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

17:33 Робота в Польщі — які зарплати платять у регіонах

17:33 В Укргідрометцентрі попередили про сильний вітер та дощову погоду завтра

18:44 Виїзд заброньованих чоловіків з України — які умови та перелік документів

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

18:32 Відстрочка для студентів — термін дії довідки з ЄДЕБО

18:22 В Лівані знову масово вибухає електроніка

18:21 Арсенал знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:02 Допомагають партнери — як у Миколаєві готуються до блекаутів

17:59 Удар по арсеналу в Торопці потрапив на відео — вражаючі кадри

17:33 Робота в Польщі — які зарплати платять у регіонах

17:33 В Укргідрометцентрі попередили про сильний вітер та дощову погоду завтра

17:31 Судаков назвав клуби, які хотіли його підписати

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку