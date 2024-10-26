Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні зберігається обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років, яке пов'язане з воєнним станом та загальною мобілізацією через повномасштабне вторгнення росії. Втім, законом передбачені винятки.

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Правила виїзду з України для чоловіків у листопаді 2024 року

Порядок виїзду за кордон громадян України визначено постановою Кабінету Міністрів України № 57.

Відповідно до змін, внесених у травні 2024 року до ч. 6 ст. 22 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", чоловіки, які мають право виїхати за межі держави, повинні пред'явити військовий квиток або інший військово-обліковий документ — паперовий чи електронний — на вимогу працівника ДПСУ.

Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ:

у прикордонній смузі;

у контрольованому прикордонному районі;

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Які підстави надають право чоловікам виїхати за кордон

Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за такими підставами:

стан здоров’я;

сімейні обставини;

професійна діяльність, зокрема держслужбовці;

допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 листопада 2024 року — перелік

Виїхати з України з 1 листопада 2024 року можуть наступні категорії чоловіків:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;

заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;

студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);

(на один семестр навчання чи стажування); спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;

особи з інвалідністю;

особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Варто зауважити, що даний список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 вищезгаданого закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Також громадянам варто враховувати, що для перетину кордону необхідно обов'язково мати повний пакет документів, які підтверджують підставу для виїзду за межі країни. Зокрема, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо.

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