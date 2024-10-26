Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року arrow

Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року

26 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні зберігається обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років, яке пов'язане з воєнним станом та загальною мобілізацією через повномасштабне вторгнення росії. Втім, законом передбачені винятки.

Читайте також:

Кому дозволено перетинати кордон та які документи потрібно мати обов'язково, розповідаємо у матеріалі.

Правила виїзду з України для чоловіків у листопаді 2024 року

Порядок виїзду за кордон громадян України визначено постановою Кабінету Міністрів України № 57.

Відповідно до змін, внесених у травні 2024 року до ч. 6 ст. 22 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", чоловіки, які мають право виїхати за межі держави, повинні пред'явити військовий квиток або інший військово-обліковий документ — паперовий чи електронний — на вимогу працівника ДПСУ.

Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ:

  • у прикордонній смузі;
  • у контрольованому прикордонному районі;
  • на пунктах пропуску через державний кордон України.

 

Правила виїзду з України для чоловіків у листопаді 2024 року
Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Які підстави надають право чоловікам виїхати за кордон

Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за такими підставами:

  • стан здоров’я;
  • сімейні обставини;
  • професійна діяльність, зокрема держслужбовці;
  • допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 листопада 2024 року — перелік

Виїхати з України з 1 листопада 2024 року можуть наступні категорії чоловіків:

  • водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;
  • заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;
  • студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);
  • спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
  • багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • особи з інвалідністю;
  • особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;
  • особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  • батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;
  • особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.

 

Кого з чоловіків випустять за кордон з 1 листопада 2024 року — перелік
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Варто зауважити, що даний список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 вищезгаданого закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Також громадянам варто враховувати, що для перетину кордону необхідно обов'язково мати повний пакет документів, які підтверджують підставу для виїзду за межі країни. Зокрема, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо.

Раніше ми писали, коли чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України та що потрібно знати, щоб уникнути проблем при перетині кордону.

Нагадаємо, ми повідомляли, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.

Також ми інформували, чи можуть жінки-медики виїхати з України під час війни. 

Україна ТЦК та СП військовозобов'язані виїзд за кордон мобілізація ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:30 Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — дані Генштабу

09:30 Аудит критично важливих підприємств — хто може втратити бронь

09:29 Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання

09:18 Зеленський призначив голову Ради із питань енергобезпеки

09:02 У Чорнобиль приїхала делегація IT-фахівців — яка причина

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:53 У Харкові чоловік застрелився зі зброї поліції — рішення суду

08:31 Українці втрачають віру в перемогу, — iRozhlas

08:30 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року

08:12 Садовий пригадав, яка була його реакція на вбивство Фаріон

08:02 Створив у Viber групу для ухилянтів — як суд покарав чоловіка

09:30 Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — дані Генштабу

09:30 Аудит критично важливих підприємств — хто може втратити бронь

09:29 Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання

09:18 Зеленський призначив голову Ради із питань енергобезпеки

09:02 У Чорнобиль приїхала делегація IT-фахівців — яка причина

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:53 У Харкові чоловік застрелився зі зброї поліції — рішення суду

08:31 Українці втрачають віру в перемогу, — iRozhlas

08:30 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року

08:12 Садовий пригадав, яка була його реакція на вбивство Фаріон

08:02 Створив у Viber групу для ухилянтів — як суд покарав чоловіка

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні