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Чоловікам із дозволом можуть відмовити у виїзді з України — у чому причина

23 жовтня 2024 21:46
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виїзд з України 2024 — коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону
Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

На час воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам обмежено виїзд за кордон. Лише деякі категорії мають право перетинати державний кордон за наявності відповідних документів. Проте навіть для них можуть існувати підстави для відмови у виїзді.

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В яких саме випадках чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України та що потрібно знати, щоб уникнути проблем при перетині кордону, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

Коли чоловікам можуть відмовити у виїзді за кордон

Воєнний стан в Україні передбачає жорсткі правила для чоловіків, які хочуть виїхати за межі країни. Основним документом, який регулює питання перетину кордону, є Постанова Кабінету Міністрів України № 57. Додаткові зміни внесені законом №3633-IX, який встановлює обмеження для певних категорій чоловіків.

Основні причини відмови:

  1. Відсутність військово-облікового документа. Без цього документа прикордонники можуть відмовити у виїзді. Має бути або паперова версія військового квитка, або електронний формат. 
  2. Перебування в розшуку. Якщо у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є інформація про те, що особа перебуває в розшуку, прикордонники викличуть співробітників поліції для адміністративного затримання. Після цього людину доставлять до найближчого ТЦК та СП.

 

Виїзд з України 2024 — коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Що робити чоловікам з відстрочкою або виключеним з обліку

Чоловіки, яким надано відстрочку за станом здоров'я або ті, хто був виключений з військового обліку, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ з відповідною відміткою. Це може бути підтвердження відстрочки або документ, який підтверджує виключення з обліку.

Також можна пред'явити довідку за формою, яка визначена у додатку 6 Порядку проведення призову під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Раніше ми повідомляли, що українським чоловікам дозволили виїжджати за кордон, пред'являючи військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", але він має обов'язково містити QR-код. 

Нагадаємо, ми писали, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків старше 50 років.

Також ми інформували, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.

військовозобов'язані виїзд за кордон дозвіл мобілізація ДПСУ документи

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