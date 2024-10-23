Виїзд з України 2024 — коли чоловікам з дозволом можуть відмовити у перетині кордону

Чоловікам із дозволом можуть відмовити у виїзді з України — у чому причина
На час воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам обмежено виїзд за кордон. Лише деякі категорії мають право перетинати державний кордон за наявності відповідних документів. Проте навіть для них можуть існувати підстави для відмови у виїзді.
В яких саме випадках чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України та що потрібно знати, щоб уникнути проблем при перетині кордону, розповідаємо далі у нашому матеріалі.
Коли чоловікам можуть відмовити у виїзді за кордон
Воєнний стан в Україні передбачає жорсткі правила для чоловіків, які хочуть виїхати за межі країни. Основним документом, який регулює питання перетину кордону, є Постанова Кабінету Міністрів України № 57. Додаткові зміни внесені законом №3633-IX, який встановлює обмеження для певних категорій чоловіків.
Основні причини відмови:
- Відсутність військово-облікового документа. Без цього документа прикордонники можуть відмовити у виїзді. Має бути або паперова версія військового квитка, або електронний формат.
- Перебування в розшуку. Якщо у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є інформація про те, що особа перебуває в розшуку, прикордонники викличуть співробітників поліції для адміністративного затримання. Після цього людину доставлять до найближчого ТЦК та СП.
Що робити чоловікам з відстрочкою або виключеним з обліку
Чоловіки, яким надано відстрочку за станом здоров'я або ті, хто був виключений з військового обліку, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ з відповідною відміткою. Це може бути підтвердження відстрочки або документ, який підтверджує виключення з обліку.
Також можна пред'явити довідку за формою, яка визначена у додатку 6 Порядку проведення призову під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.
Раніше ми повідомляли, що українським чоловікам дозволили виїжджати за кордон, пред'являючи військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", але він має обов'язково містити QR-код.
Нагадаємо, ми писали, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків старше 50 років.
Також ми інформували, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків та які необхідно мати при собі документи.
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