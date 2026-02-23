Видео
Україна
Ограниченно годный не прошел ВВК — можно ли получить отсрочку

Ограниченно годный не прошел ВВК — можно ли получить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:20
Может ли ограниченно годный оформить отсрочку без ВВК
ЦПАУ и ВВК для военнообязанных. Фото: "Вечірній Київ", "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Граждане, которые до изменений в законодательстве были ограниченно годные, должны пройти военно-врачебную комиссию. Юристи объяснили, примет ли ЦПАУ документы на острочку у таких граждан, которые не прошли ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Связаны ли ВВК и отсрочка для ограниченно годных

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации.

Мобилизация была объявлена после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

С 2024 года в процессе воинского учета произошли изменения, в частности, была отменена такая категория, как "ограниченно годные".

Гражданам, которые имели такой статус, нужно было пройти военно-врачебную комиссию для получения нового статуса годности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации, если, будучи ограниченно годным, он проигнорировал требование новой нормы закона и не прошел ВВК.

"Отсрочка никакого отношения к ВВК нет, если вы имеете право на отсрочку", — подчеркнул в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.

"Для оформления отсрочки ВВК проходить не нужно", — добавил юрист Владислав Дерий.

Отсрочка — инструкция для ограниченно годного 

Дерий объяснил, что надо сделать гражданину в такой ситуации.

"Вам нужно обратиться в ЦПАУ и подать документы об отсрочке — е-ВУД, свидетельство о рождении, паспорта, РНУКПН, справка ВКК и Акт установления факта осуществления ухода", — подчеркнул юрист.

"Можете попробовать через Резерв+ оформить и по пункту 13, но скорее всего будет отказ", — добавил Дерий.

Он также подчеркнул, что военно-врачебную комиссию стоит пройти уже после оформления отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, как ограниченно годные граждане проходят ВВК и какие статусы годности к военной службе они получают по результатам комиссии.

Таких граждан могут отправить как в боевые бригады, так и в тыловые.

Добавим, мы сообщали о том, как сняться с розыска территориального центра комплектования гражданину, который был ограниченно годным.

Дело в  том, что граниченно годных объявляют в розыск тогда, когда они не прошли военно-врачебную комиссию.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
