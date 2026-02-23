Может ли ограниченно годный оформить отсрочку без ВВК

Ограниченно годный не прошел ВВК — можно ли получить отсрочку
Граждане, которые до изменений в законодательстве были ограниченно годные, должны пройти военно-врачебную комиссию. Юристи объяснили, примет ли ЦПАУ документы на острочку у таких граждан, которые не прошли ВВК.
Связаны ли ВВК и отсрочка для ограниченно годных
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации.
Мобилизация была объявлена после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.
С 2024 года в процессе воинского учета произошли изменения, в частности, была отменена такая категория, как "ограниченно годные".
Гражданам, которые имели такой статус, нужно было пройти военно-врачебную комиссию для получения нового статуса годности к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации, если, будучи ограниченно годным, он проигнорировал требование новой нормы закона и не прошел ВВК.
"Отсрочка никакого отношения к ВВК нет, если вы имеете право на отсрочку", — подчеркнул в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.
"Для оформления отсрочки ВВК проходить не нужно", — добавил юрист Владислав Дерий.
Отсрочка — инструкция для ограниченно годного
Дерий объяснил, что надо сделать гражданину в такой ситуации.
"Вам нужно обратиться в ЦПАУ и подать документы об отсрочке — е-ВУД, свидетельство о рождении, паспорта, РНУКПН, справка ВКК и Акт установления факта осуществления ухода", — подчеркнул юрист.
"Можете попробовать через Резерв+ оформить и по пункту 13, но скорее всего будет отказ", — добавил Дерий.
Он также подчеркнул, что военно-врачебную комиссию стоит пройти уже после оформления отсрочки.
