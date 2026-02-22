Что изменится в "Резерв+" с 1 марта — подробности от адвоката

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

С 1 марта в Украине не изменится модель мобилизации, но усилят контроль и цифровые проверки. Оповещения об автоматическом продлении отсрочки в "Резерв+" приходят не всегда, но это не значит, что военнообязанный не имеет права на отсрочку призыва.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сообщила адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему отсутствует оповещение в "Резерв+"

По словам правоведа, оповещение может не прийти, если в государственных реестрах данные неполные или вообще отсутствуют. В таком случае военнообязанный должен лично обратиться в ЦПАУ и предоставить соответствующие документы.

Также адвокат отметила, что ТЦК и СП больше не принимают заявления на продление отсрочки. Эту функцию перевели в административную и цифровую плоскости.

Ранее юристы заявили, что оформить отсрочку от мобилизации могут даже те, кто находится в розыске. Посещать ТЦК и СП для этого необязательно.

Также мы сообщали, что защитникам Украины, которых освободили из плена, для получения отсрочки надо прийти в ЦПАУ. В дальнейшем каждые 90 дней будет действовать автоматическое продление.