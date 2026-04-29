Квоты на бронирование: на единственного работника они не распространяются

Часть критически важных предприятий не может забронировать всех своих работников. В таких случаях действуют 50%-ные квоты. Но существует исключение, когда квоты на бронирование не применяются.

Бронирование на критически важных предприятиях

Бронирование от мобилизации является опцией для части отечественных предприятий и организаций. Для того, чтобы получить право бронировать своих работников, компании должны быть признаны критически важными для отечественной экономики.

В процессе бронирования работников критически важных предприятий есть несколько важных условий. В частности, квоты на бронирование.

Забронировать всех своих работников имеют право далеко не все критически важные компании. Часть из них может рассчитывать только на бронирование части сотрудников.

Когда квотирование брони не применяется

К юристам обратился представитель одного из критически важных для украинской экономики предприятий. Мужчина поинтересовался нюансами процесса квотирования брони работников.

В частности, как происходит бронирование по квоте 50%, если на предприятии есть только один работник, который имеет статус "военнообязанный". Юристы объяснили, что в таком редком случае квота не имеет значения.

Юрист Владислав Дерий отметил: "В соответствии с пунктом 13 постановления КМУ №76 в случае, когда на критически важном предприятии, в критически важном учреждении работает один военнообязанный работник, который в соответствии с законом подлежит бронированию, установленные ограничения по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию, не применяются". Таким образом, гражданина в любом случае забронируют.

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.

Предприятия военно-промышленного комплекса получили право бронировать военнообязанных граждан с розыском. Но бронирование это временное, после чего бронь может быть отменена, а гражданин будет мобилизован.