Квоти на бронювання: на єдиного працівника вони не поширюються

Частина критично важливих підприємств не може забронювати усіх своїх працівників. У таких випадках діють 50%-ві квоти. Але існує виняток, коли квоти на бронювання не застосовуються.

Бронювання на критично важливих підприємствах

Бронювання від мобілізації є опцією для частини вітчизняних підприємств та організацій. Для того, аби отримати право бронювати своїх працівників, компанії мають бути визнаними критично важливими для вітчизняної економіки.

У процесі бронювання працівників критично важливих підприємств є кілька важливих умов. Зокрема, квоти на бронювання.

Забронювати усіх своїх працівників мають право далеко не усі критично важливі компанії. Частина з них може розраховувати лише на бронювання частини співробітників.

Коли квотування броні не застосовується

До юристів звернувся представник одного із критично важливих для української економіки підприємств. Чоловік поцікавився нюансами процесу квотування броні працівників.

Зокрема, як відбувається бронювання за квотою 50%, якщо на підприємстві є лише один працівник, який має статус "військовозобов’язаний". Юристи пояснили, що у такому рідкісному випадку квота не має значення.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Відповідно до пункту 13 постанови КМУ №76 у випадку, коли на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі працює один військовозобов’язаний працівник, який відповідно до закону підлягає бронюванню, встановлені обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, не застосовуються". Таким чином, громадянина у будь-якому випадку забронюють.

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.

Підприємства військово-промислового комплексу отримали право бронювати військовозобов’язаних громадян з розшуком. Але бронювання це тимчасове, після чого бронь може бути скасована, а громадянин буде мобілізований.