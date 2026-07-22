Лубинец назвал два региона Украины с лучшими показателями мобилизации

Мобилизация в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кировоградская и Хмельницкая области являются лучшими по показателю мобилизационных процессов. По его словам, в этих регионах доверие к ТЦК больше.

Об этом омбудсмен сказал в интервью Новини.LIVE.

Какие в Украине лучшие области по мобилизации

По словам Лубинца, Кировоградская и Хмельницкая области занимают лидирующие места в контексте количества численности населения и количества мобилизованных граждан.

"Есть два положительных региона, о которых не могу не сказать. Это Кировоградская и Хмельницкая области. Кировоградский регион и город Кропивницкий, с учетом критериев численности населения и количества мобилизованных, занимают первое место. Если у нас есть передовой опыт в статистике, почему бы не показать руководителям областного уровня, как проводить мобилизацию без нарушения прав граждан и совершения подобных уголовных правонарушений", — сказал Лубинец.

В то же время он отметил, что самая сложная ситуация наблюдается на Закарпатье, откуда поступает наибольшее количество обращений касаемо возможных нарушения со стороны представителей ТЦК.

Помимо этого, жалобы поступают из Одесской и Днепропетровской областей, а также происходили отдельные резонансные случаи во Львовской области.

Лубинец добавил, что по состоянию на сегодня зафиксировано 4 случая убийств в помещениях ТЦК.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Лубинец пояснил, что военные не имеют права проверять документы у граждан, останавливать их и применять силу. Работники ТЦК могут проверять исключительно военно-учетные документы.

Также он сказал, что адвокатов часто не пускают к своим клиентам в ТЦК. Более того, некоторые юристы-мужчины вообще опасаются посещать ТЦК из-за риска мобилизации.