Военный считает, что даже после демобилизации добровольцы вернутся в ВСУ

Сколько добровольцев останется в армии после демобилизации
Большинство добровольцев не покинут службу даже во время демобилизации. Этот процесс должен происходить естественно, чтобы любой военнослужащий знал, сколько он должен отслужить.
Об этом в эфире "День.LIVE" заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.
Почему демобилизация не заставит добровольцев уйти из армии
Военный рассказал, что стал на защиту Украины на шестой день войны, когда эвакуировал семью. Вместе с ним много до сих пор служат такие же добровольцы.
"Конечно, мы можем придумать какую-то историю, сделать себе ВВК или какие-то сомнительные комбинации придумать. Но зачем нас на это толкать? Мы должны иметь возможность с честью, доблестью, отвоевав уйти из армии", — сказал Ярославский.
Командир подчеркнул, что демобилизация должна быть естественной, без взяток и схем, а большинство военных останутся из-за морального долга и поддержки собратьев.
"Например, я не смогу сейчас просто взять и уйти из армии пока идет война с оккупантами. Очень много собратьев, у которых погибли друзья, тоже по моральному мнению не смогут уйти. Но они должны знать четкий срок демобилизации. Даже в тюрьме человек знает, сколько ему сидеть", — отметил командир.
Ярославский считает, что государство ошибается, если думает, что после демобилизации сразу все сбегут из армии. Боец говорит, что процентов двадцать пойдут на отдых, а потом снова будут в строю.
Ранее сообщалось, что автоматическая демобилизация бойцов после отмены военного положения вряд ли состоится. Причины назвал член комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Напомним, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка заявил, что демобилизации не должно быть до завершения военного положения.
Читайте Новини.LIVE!