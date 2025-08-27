Военный считает, что даже после демобилизации добровольцы вернутся в ВСУ

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Большинство добровольцев не покинут службу даже во время демобилизации. Этот процесс должен происходить естественно, чтобы любой военнослужащий знал, сколько он должен отслужить.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Реклама

Читайте также:

Почему демобилизация не заставит добровольцев уйти из армии

Военный рассказал, что стал на защиту Украины на шестой день войны, когда эвакуировал семью. Вместе с ним много до сих пор служат такие же добровольцы.

"Конечно, мы можем придумать какую-то историю, сделать себе ВВК или какие-то сомнительные комбинации придумать. Но зачем нас на это толкать? Мы должны иметь возможность с честью, доблестью, отвоевав уйти из армии", — сказал Ярославский.

Командир подчеркнул, что демобилизация должна быть естественной, без взяток и схем, а большинство военных останутся из-за морального долга и поддержки собратьев.

"Например, я не смогу сейчас просто взять и уйти из армии пока идет война с оккупантами. Очень много собратьев, у которых погибли друзья, тоже по моральному мнению не смогут уйти. Но они должны знать четкий срок демобилизации. Даже в тюрьме человек знает, сколько ему сидеть", — отметил командир.

Ярославский считает, что государство ошибается, если думает, что после демобилизации сразу все сбегут из армии. Боец говорит, что процентов двадцать пойдут на отдых, а потом снова будут в строю.

Ранее сообщалось, что автоматическая демобилизация бойцов после отмены военного положения вряд ли состоится. Причины назвал член комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Напомним, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка заявил, что демобилизации не должно быть до завершения военного положения.