Отсрочка от мобилизации 2025 — на какой срок предоставляется после операции

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине даже во время военного положения и всеобщей мобилизации есть категории мужчин, которые имеют право на отсрочку от призыва. В частности можно получить временное освобождение от мобилизации по состоянию здоровья или из-за перенесенной операции.

Как получить отсрочку от мобилизации после операции и насколько она предоставляется, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка после операции — что говорит закон

Перечень оснований, которые предоставляют военнообязанным лицам право на отсрочку, содержится в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право на отсрочку получат лица:

имеющие тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

имеющие инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

нуждающиеся в восстановление после операции;

которым установили эндопротез.

Таким образом, военнообязанные мужчины, которые находятся в периоде восстановления после хирургической операции, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Насколько предоставляется отсрочка после операции

По словам Юрия Айвазяна, лицо, перенесшее операцию, должно получить отсрочку на период полного восстановления.

В таком случае военно-врачебная комиссия должна предоставить заключение о временной непригодности к военной службе на время, необходимое для полного выздоровления.

Стоит заметить, что во время военного положения отсрочку по состоянию здоровья предоставляют на срок до 2 месяцев, с возможностью продления. Максимальная продолжительность отсрочки составляет до 6 месяцев. По истечении этого срока военнообязанные снова проходят медицинскую комиссию для определения пригодности к службе.

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Как получить отсрочку после операции

Как пояснил адвокат, военнообязанному, который перенес операцию и нуждается в восстановлении, необходимо пройти ВВК. Сейчас можно самостоятельно взять электронное направление в приложении "Резерв+" или же прибыть в ТЦК со всеми документами и медицинскими заключениями (обязательно заключение, подтверждающее необходимость реабилитации) и получить направление на военно-врачебную комиссию.

Военно-врачебная комиссия может признать мужчину временно непригодным к военной службе, учитывая срок после операции и рекомендации врачей о необходимости реабилитации. В дальнейшем лицу предоставляют отсрочку.

Ранее мы писали, как ограниченно пригодным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, по каким причинам решение ВВК могут отменить.

Также мы сообщали, как будут наказывать мужчин, которые сгенерируют электронное направление, но на ВВК не придут.