Отсрочка от мобилизации 2025 — на какой срок предоставляется после операции

Отсрочка после операции — как получить и насколько дается
В Украине даже во время военного положения и всеобщей мобилизации есть категории мужчин, которые имеют право на отсрочку от призыва. В частности можно получить временное освобождение от мобилизации по состоянию здоровья или из-за перенесенной операции.
Как получить отсрочку от мобилизации после операции и насколько она предоставляется, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Отсрочка после операции — что говорит закон
Перечень оснований, которые предоставляют военнообязанным лицам право на отсрочку, содержится в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Право на отсрочку получат лица:
- имеющие тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;
- имеющие инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);
- нуждающиеся в восстановление после операции;
- которым установили эндопротез.
Таким образом, военнообязанные мужчины, которые находятся в периоде восстановления после хирургической операции, имеют право на отсрочку от мобилизации.
Насколько предоставляется отсрочка после операции
По словам Юрия Айвазяна, лицо, перенесшее операцию, должно получить отсрочку на период полного восстановления.
В таком случае военно-врачебная комиссия должна предоставить заключение о временной непригодности к военной службе на время, необходимое для полного выздоровления.
Стоит заметить, что во время военного положения отсрочку по состоянию здоровья предоставляют на срок до 2 месяцев, с возможностью продления. Максимальная продолжительность отсрочки составляет до 6 месяцев. По истечении этого срока военнообязанные снова проходят медицинскую комиссию для определения пригодности к службе.
Как получить отсрочку после операции
Как пояснил адвокат, военнообязанному, который перенес операцию и нуждается в восстановлении, необходимо пройти ВВК. Сейчас можно самостоятельно взять электронное направление в приложении "Резерв+" или же прибыть в ТЦК со всеми документами и медицинскими заключениями (обязательно заключение, подтверждающее необходимость реабилитации) и получить направление на военно-врачебную комиссию.
Военно-врачебная комиссия может признать мужчину временно непригодным к военной службе, учитывая срок после операции и рекомендации врачей о необходимости реабилитации. В дальнейшем лицу предоставляют отсрочку.
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