Жителя Полтавской области приговорили к наказанию за распространение сообщений о деятельности ТЦК

Группа оповещения проверяет военнообязанных. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

Житель Зинькова Полтавской области препятствовал работе групп оповещения. В Viber он распространял сообщения о том, где находятся сотрудники ТЦК и полицейские. Зная о местах проведения мобилизационных мероприятий, военнообязанные сознательно избегали их. Вину нарушителя доказали в суде. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, но в тюрьме он сидеть не будет.

Об этом 10 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант сливал данные о военных и правоохранителях в Viber-сообщество, созданное специально для обмена информацией о мобилизационных мероприятиях, блокпостах и местах работы групп ТЦК. В декабре прошлого года эта группа насчитывала более трех тысяч 720 участников. Обвиняемый публиковал там сообщения не менее пяти раз.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину. Мужчина ранее не имел судимостей и официально работал. Он содействовал расследованию и 24 апреля текущего года заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок годом испытательного. Кроме того, у осужденного конфискуют мобильный телефон Samsung Galaxy A15 и SIM-карту, ведь именно с их помощью он публиковал сообщения, которые мешали группам оповещения выполнять служебные обязанности.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынскую областную прокуратуру сообщал, что в Нововолынске Волынской области военнообязанный совершил нападение на сотрудников ТЦК. Два человека пострадали. Во время досудебного расследования нападающий будет находиться под стражей без права освобождения под залог.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал, что в Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел, когда представители военкомата проверяли у военнообязанного документы. В течение трех лет нарушитель будет находиться на испытательном сроке.