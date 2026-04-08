Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мобилизация ограниченно годных до 25 лет: решение Верховного Суда

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 15:25
Верховный Суд Украины. Фото: "Україна молода"

Бывшие ограниченно годные являются уникальной категорией на воинском учете. Только они могут быть мобилизованными даже до наступления 25-летнего возраста. Правомерность такого решения подтвердил даже Верховный Суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ограниченно годные и мобилизация

До изменений в военном законодательстве Украины существовала такая категория годности к военной службе, как "ограниченно годный". После того, как в 2024 году состоялась реформа, эту категорию аннулировали.

Все граждане, которые находились в статусе ограниченно годных, были обязаны пройти военно-врачебную комиссию. После этого в ТЦК определяли степень их пригодности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный". Мужчина отметил, что ему еще нет 25 лет, то есть он якобы как находится в возрастной категории до начала мобилизации, но при этом его могут мобилизовать.

Читайте также:

Правовая ловушка и решение Верховного Суда

Гражданин поинтересовался, почему он может быть мобилизован, хотя граждане на воинском учете до 25 лет являются призывниками и не подпадают под мобилизацию. Юристы объяснили, что такая ситуация сложилась именно с теми, кто ранее был ограниченно годными.

Юрист Владислав Дерий отметил, комментируя эту ситуацию: "К сожалению, Вы же попали в известную правовую ловушку. Поскольку Вас признали ограниченно годным (в военное время), Вас автоматически зачислили в категорию военнообязанных (а не призывников). Юридически это означает, что без отсрочки Вас могут мобилизовать до 25 лет".

Юрист также напомнил, что именно такую позицию поддержала и главная судебная инстанция Украины, Верховный Суд. Дерий подчеркнул: "Верховный Суд по делу №460/5251/24 отметил, что возрастной критерий в 25 лет применяется только к призывникам, а не к военнообязанным в запасе, и такие лица подлежат мобилизации, независимо от того, что на момент призыва им не исполнилось 25 лет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, примет ли ЦПАУ документы на отсрочку у ограниченно годного.

Бывшие ограниченно годные граждане имеют право на оформление отсрочки даже несмотря на отсутствие пройденной ВВК. Юристы объяснили, что делать с военно-врачебной комиссией и примут ли в ЦПАУ документы на отсрочку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие статусы получают бывшие ограниченно годные граждане.

Это может быть, конечно, полностью годен к службе. Но так же ограниченно годного могут признать годным к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.

военный учет мобилизация ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации