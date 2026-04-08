Мобилизация ограниченно годных до 25 лет: решение Верховного Суда

Бывшие ограниченно годные являются уникальной категорией на воинском учете. Только они могут быть мобилизованными даже до наступления 25-летнего возраста. Правомерность такого решения подтвердил даже Верховный Суд.

Ограниченно годные и мобилизация

До изменений в военном законодательстве Украины существовала такая категория годности к военной службе, как "ограниченно годный". После того, как в 2024 году состоялась реформа, эту категорию аннулировали.

Все граждане, которые находились в статусе ограниченно годных, были обязаны пройти военно-врачебную комиссию. После этого в ТЦК определяли степень их пригодности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный". Мужчина отметил, что ему еще нет 25 лет, то есть он якобы как находится в возрастной категории до начала мобилизации, но при этом его могут мобилизовать.

Правовая ловушка и решение Верховного Суда

Гражданин поинтересовался, почему он может быть мобилизован, хотя граждане на воинском учете до 25 лет являются призывниками и не подпадают под мобилизацию. Юристы объяснили, что такая ситуация сложилась именно с теми, кто ранее был ограниченно годными.

Юрист Владислав Дерий отметил, комментируя эту ситуацию: "К сожалению, Вы же попали в известную правовую ловушку. Поскольку Вас признали ограниченно годным (в военное время), Вас автоматически зачислили в категорию военнообязанных (а не призывников). Юридически это означает, что без отсрочки Вас могут мобилизовать до 25 лет".

Юрист также напомнил, что именно такую позицию поддержала и главная судебная инстанция Украины, Верховный Суд. Дерий подчеркнул: "Верховный Суд по делу №460/5251/24 отметил, что возрастной критерий в 25 лет применяется только к призывникам, а не к военнообязанным в запасе, и такие лица подлежат мобилизации, независимо от того, что на момент призыва им не исполнилось 25 лет".

Бывшие ограниченно годные граждане имеют право на оформление отсрочки даже несмотря на отсутствие пройденной ВВК. Юристы объяснили, что делать с военно-врачебной комиссией и примут ли в ЦПАУ документы на отсрочку.

Это может быть, конечно, полностью годен к службе. Но так же ограниченно годного могут признать годным к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.