Мобілізація обмежено придатних до 25 років: рішення Верховного Суду

Колишні обмежено придатні є унікальною категорію на військовому обліку. Тільки вони можуть бути мобілізованими навіть до настання 25-річного віку. Правомірність такого рішення підтвердив навіть Верховний Суд.

Обмежено придатні і мобілізація

До змін у військовому законодавстві України існувала така категорія придатності до військової служби, як "обмежено придатний". Після того, як 2024 року відбулася реформа, цю категорію анулювали.

Усі громадяни, які перебували у статусі обмежено придатних, були зобов’язані пройти військово-лікарську комісію. Після цього у ТЦК визначали ступінь їхньої придатності до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який мав статус "обмежено придатний". Чоловік зазначив, що йому ще немає 25 років, тобто він нібито як перебуває у віковій категорії до початку мобілізації, але при цьому його можуть мобілізувати.

Правова пастка і рішення Верховного Суду

Громадянин поцікавився, чому він може бути мобілізований, хоча громадяни на військовому обліку до 25 років є призовниками і не підпадають під мобілізацію. Юристи пояснили, що така ситуація склалася саме із тими, хто раніше був обмежено придатними.

Юрист Владислав Дерій зазначив, коментуючи цю ситуацію: "На жаль, Ви ж потрапили у відому правову пастку. Оскільки Вас визнали обмежено придатним (у воєнний час), Вас автоматично зарахували до категорії військовозобов'язаних (а не призовників). Юридично це означає що без відстрочки Вас можуть мобілізувати до 25 років".

Юрист також нагадав, що саме таку позицію підтримала і головна судова інстанція України, Верховний Суд. Дерій підкреслив: "Верховний Суд у справі №460/5251/24 наголосив, що віковий критерій у 25 років застосовується лише до призовників, а не до військовозобов’язаних у запасі, і такі особи підлягають мобілізації, незалежно від того, що на момент призову їм не виповнилось 25 років".

Колишні обмежено придатні громадяни мають право на оформлення відстрочки навіть попри відсутність пройденої ВЛК. Юристи пояснили, що робити з військово-лікарською комісією і чи приймуть у ЦНАП документи на відстрочку.

Це може бути, звісна річ, повністю придатний до служби. Але так само обмеженого придатного можуть визнати придатним до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.