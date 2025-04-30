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Еще одной категории украинцев хотят дать отсрочку — что известно

30 апреля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация 2025 — предоставить отсрочку хотят еще одной категории украинцев
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В перечень предлагают внести еще одну категорию.

Детали рассказала пресс-служба Министерства образования и науки Украины на официальном портале ведомства.

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Так, отмечается, что МОН предложило расширить права на отсрочку для преподавателей внешкольных кружков.

Чтобы получить освобождение от мобилизации по этому основанию, педагог должен обязательно работать с детьми по естественным направлениям, а именно:

  • научно-техническое;
  • исследовательско-экспериментальное;
  • военно-патриотическое;
  • эколого-натуралистическое.

Также педагогическим работникам важно соответствовать следующим условиям:

  • работать в государственном или коммунальном учреждении внешкольного образования;
  • это должно быть основное место работы;
  • по состоянию на 1 января 2025 года лицо официально трудоустроено и продолжает работать.

Такие условия были установлены для предотвращения возможных злоупотреблений правом на отсрочку.

 

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Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

Когда преподаватели внешкольных кружков могут получить отсрочку

Известно, что министерство уже подало соответствующее предложение к Проекту Закона Украины "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и получателей образования". Документ с соответствующими изменениями уже принят на уровне Кабмина и передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Ранее мы писали, кого в мае 2025 года в ВСУ будут мобилизовать в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года.

Также мы информировали, как долго длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

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