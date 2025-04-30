Мобилизация 2025 — предоставить отсрочку хотят еще одной категории украинцев

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В перечень предлагают внести еще одну категорию.

Детали рассказала пресс-служба Министерства образования и науки Украины на официальном портале ведомства.

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Так, отмечается, что МОН предложило расширить права на отсрочку для преподавателей внешкольных кружков.

Чтобы получить освобождение от мобилизации по этому основанию, педагог должен обязательно работать с детьми по естественным направлениям, а именно:

научно-техническое;

исследовательско-экспериментальное;

военно-патриотическое;

эколого-натуралистическое.

Также педагогическим работникам важно соответствовать следующим условиям:

работать в государственном или коммунальном учреждении внешкольного образования;

это должно быть основное место работы;

по состоянию на 1 января 2025 года лицо официально трудоустроено и продолжает работать.

Такие условия были установлены для предотвращения возможных злоупотреблений правом на отсрочку.

Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

Когда преподаватели внешкольных кружков могут получить отсрочку

Известно, что министерство уже подало соответствующее предложение к Проекту Закона Украины "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и получателей образования". Документ с соответствующими изменениями уже принят на уровне Кабмина и передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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