Мобилизация 2025 — предоставить отсрочку хотят еще одной категории украинцев

Еще одной категории украинцев хотят дать отсрочку — что известно
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В перечень предлагают внести еще одну категорию.
Детали рассказала пресс-служба Министерства образования и науки Украины на официальном портале ведомства.
Отсрочка от мобилизации — кому хотят предоставить и какие будут условия
Так, отмечается, что МОН предложило расширить права на отсрочку для преподавателей внешкольных кружков.
Чтобы получить освобождение от мобилизации по этому основанию, педагог должен обязательно работать с детьми по естественным направлениям, а именно:
- научно-техническое;
- исследовательско-экспериментальное;
- военно-патриотическое;
- эколого-натуралистическое.
Также педагогическим работникам важно соответствовать следующим условиям:
- работать в государственном или коммунальном учреждении внешкольного образования;
- это должно быть основное место работы;
- по состоянию на 1 января 2025 года лицо официально трудоустроено и продолжает работать.
Такие условия были установлены для предотвращения возможных злоупотреблений правом на отсрочку.
Когда преподаватели внешкольных кружков могут получить отсрочку
Известно, что министерство уже подало соответствующее предложение к Проекту Закона Украины "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и получателей образования". Документ с соответствующими изменениями уже принят на уровне Кабмина и передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.
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