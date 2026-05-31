Мобилизация после операции: ТЦК должен был принять совсем другое решение

Мобилизованные граждане во время процесса подготовки.

Территориальный центр комплектования проводит мобилизацию, опираясь на результаты военно-врачебной комиссии. Иногда выводы ВВК оказываются некорректными. В частности, если гражданин перед ВВК был прооперирован, он должен был быть признан временно непригодным к военной службе, а не мобилизованным в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК после операции

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Процессом мобилизации занимаются территориальные центры комплектования.

Они в свою очередь опираются в своих действиях на выводы военно-врачебных комиссий относительно тех или иных граждан. Мобилизовать можно только пригодных к военной службе граждан, непригодные (временно или вообще) освобождаются от этой обязанности.

К юристам обратилась гражданка, мужа которой мобилизовали. Она отметила, что он незадолго до процесса мобилизации был прооперирован (хирургическое вмешательство было связано с проблемами мениска) и только начал ходить без костылей. Вследствие этих проблем его, уже мобилизованного, отказывались принимать в штат подразделения ВСУ.

ТЦК должен был предоставить временную непригодность

Гражданка поинтересовалась, что нужно делать ее мобилизованному мужу в такой ситуации. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили необходимость аннулирования результата ВВК, согласно которому этот гражданин был признан годным к военной службе.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Мужчине нужно обжаловать решение ВВК. Его должны были признать временно непригодным к военной службе на период реабилитации после лечения".

Дерий добавил, что существует и другой вариант решения этой проблемы. Юрист отметил: "Если какая-то воинская часть примет его на службу, то нужно будет подавать рапорт командиру части о направлении мужчины на лечение и направлении в ВВК".

Общая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и нарушением прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов Вооруженных сил Украины. Важно, чтобы в судебном решении было соответствующее предписание об исключении из списков личного состава воинской части.