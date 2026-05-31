Мобилизация после операции: ТЦК должен был принять совсем другое решение

Дата публикации 31 мая 2026 12:20
Территориальный центр комплектования проводит мобилизацию, опираясь на результаты военно-врачебной комиссии. Иногда выводы ВВК оказываются некорректными. В частности, если гражданин перед ВВК был прооперирован, он должен был быть признан временно непригодным к военной службе, а не мобилизованным в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК после операции

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Процессом мобилизации занимаются территориальные центры комплектования.

Они в свою очередь опираются в своих действиях на выводы военно-врачебных комиссий относительно тех или иных граждан. Мобилизовать можно только пригодных к военной службе граждан, непригодные (временно или вообще) освобождаются от этой обязанности.

К юристам обратилась гражданка, мужа которой мобилизовали. Она отметила, что он незадолго до процесса мобилизации был прооперирован (хирургическое вмешательство было связано с проблемами мениска) и только начал ходить без костылей. Вследствие этих проблем его, уже мобилизованного, отказывались принимать в штат подразделения ВСУ.

ТЦК должен был предоставить временную непригодность

Гражданка поинтересовалась, что нужно делать ее мобилизованному мужу в такой ситуации. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили необходимость аннулирования результата ВВК, согласно которому этот гражданин был признан годным к военной службе.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Мужчине нужно обжаловать решение ВВК. Его должны были признать временно непригодным к военной службе на период реабилитации после лечения".

Дерий добавил, что существует и другой вариант решения этой проблемы. Юрист отметил: "Если какая-то воинская часть примет его на службу, то нужно будет подавать рапорт командиру части о направлении мужчины на лечение и направлении в ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что военный имеет полгода на иск в суд в случае незаконной мобилизации.

Общая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и нарушением прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли уволиться из армии, если суд признал мобилизацию незаконной.

Даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов Вооруженных сил Украины. Важно, чтобы в судебном решении было соответствующее предписание об исключении из списков личного состава воинской части.

ВВК ТЦК и СП временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
