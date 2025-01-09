Статус временно непригоден без ВВК - как получить статус

Временная непригодность без ВВК — возможно ли это
Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Смена статуса в "Резерв+"
К юристам обратился с вопросом гражданин, который имел статус "ограниченно годный".
Он рассказал, что в его профиле в приложении "Резерв+" появился статус "временно непригоден", хотя военно-врачебную комиссию этот гражданин не проходил.
Возможно ли получение статуса "временно непригодный" без ВВК
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что это, скорее всего, ошибка "Резерв+".
"Без прохождения ВВК лицо не может быть признано временно непригодным вместо ограниченно годного", — подчеркнул юрист.
Так что для того, чтобы получить временную непригодность, бывший ограниченно годный гражданин обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли забронировать временно непригодного гражданина.
Далее, мы сообщали о том, с какими болезнями признают временно непригодным.
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