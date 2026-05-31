Мобілізація після операції: ТЦК мав ухвалити зовсім інше рішення

Мобілізовані громадяни під час процесу підготовки. Фото: "АрміяInform"

Територіальний центр комплектування проводить мобілізацію, спираючись на результати військово-лікарської комісії. Іноді висновки ВЛК виявляються некоректними. Зокрема, якщо громадянин перед ВЛК був прооперований, він мав бути визнаний тимчасово непридатним до військової служби, а не мобілізованим до ЗСУ.

ВЛК після операції

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Процесом мобілізації займаються територіальні центри комплектування.

Вони у свою чергу спираються у своїх діях на висновки військово-лікарських комісій відносно тих чи інших громадян. Мобілізувати можна лише придатних до військової служби громадян, непридатні (тимчасово чи загалом) звільняються від цього обов’язку.

До юристів звернулася громадянка, чоловіка якої мобілізували. Вона наголосила, що він незадовго до процесу мобілізації був прооперований (хірургічне втручання було пов’язане із проблемами меніску) і тільки почав ходити без милиць. Внаслідок цих проблем його, уже мобілізованого, відмовлялися приймати у штат підрозділи ЗСУ.

ТЦК мав надати тимчасову непридатність

Громадянка поцікавилася, що потрібно робити її мобілізованому чоловіку в такій ситуації. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили на необхідності анулювання результату ВЛК, згідно із яким цей громадянин був визнаний придатним до військової служби.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Чоловіку потрібно оскаржувати рішення ВЛК. Його повинні були визнати тимчасово непридатним до військової служби на період реабілітації після лікування".

Дерій додав, що існує й інший варіант вирішення цієї проблеми. Юрист зазначив: "Якщо якась військова частина прийме його на службу, то потрібно буде подавати рапорт командиру частини про направлення чоловіка на лікування та направлення до ВЛК".

Загальна мобілізація може бути як законною, так і незаконною, з порушенням правил призову та порушенням прав громадянина. У такому випадку військовозобов’язаний може оскаржити факт незаконної мобілізації. Для цього закон відводить йому шість місяців.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна звільнитися з армії, якщо суд визнав мобілізацію незаконною.

Навіть якщо суд визнав мобілізацію громадянина незаконною, його не можуть автоматично звільнити з лав Збройних сил України. Важливо, щоб у судовому рішенні був відповідний припис про виключення зі списків особового складу військової частини.