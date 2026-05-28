В ВСУ не хватает людей: дефицит закрывают дронами

Военнослужащий ВСУ снаряжает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Сооснователь аналитического проекта DeepState Руслан Микула заявил, что в украинской армии до сих пор есть проблемы с пополнением людей, но за последние полгода они стали менее критичными. Частично справляться с этой проблемой помогают дроны.

Об этом Микула сказал в эфире День.LIVE.

Что происходит с пополнением войска в Украине

По словам соучредителя DeepState, после пересмотра принципов пополнения в механизированных бригадах стало больше людей, однако этот процесс еще нужно довести до конца. Также Микула проинформировал о важности современных технологий в войне.

"Если бы не дроны, мы бы уже давно, пожалуй, эту войну проиграли. По классической войне они просто нас бы мясом забрасывали", — отметил Руслан Микула.

Также он добавил то, что именно дроны позволяют создавать кил-зоны, вести наблюдение, уничтожать врага еще на этапе выдвижения, а также поддерживать оборону и штурмовые действия.

Как сообщало Новини.LIVE, руководитель ГУР Кирилл Буданов недавно заявил, что мобилизацию в Украине надо продолжать. Он объяснил, что набор добровольцев не позволит обеспечить армию необходимым количеством бойцов.

Также мы писали, что по словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, снижение мобилизационного возраста в Украине пока не рассматривается.