В Минобороны анонсировали изменения в мобилизации: пройдут в два этапа

Сергей Стерненко.

Министерство обороны Украины готовит армейскую реформу, которая состоится в два этапа. Они предусматривают изменения денежного обеспечения и изменения в процессе мобилизации в украинскую армию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

Какие изменения будут в мобилизации

Стерненко рассказал, что первый этап стартует уже в июне и будет касаться изменений в денежном обеспечении. В частности, украинским пехотинцам обещают существенное повышение выплат, а также новую систему контрактов. Кроме того, планируют ввести механизм демобилизации "в порядке очередности" — в зависимости от того, когда военный начал службу.

Второй этап реформы пройдет несколько позже и будет посвящен изменениям в системе мобилизации. Стерненко заявил, что она "перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас", но деталей не раскрыл.

"Я каждый день вижу новости о нашей мобилизации, где иногда происходит сплошной трэш, который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но по мобилизации будут очень серьезные изменения. Она точно перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас", — пояснил советник министра.

Также он сообщил, что Украина планирует активнее привлекать иностранцев к службе в армии и наращивать удары по территории РФ.

