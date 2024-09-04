Отсрочка для ученых – аспиранты и мобилизация – какие документы нужны для оформления отсрочки в аспирантуре

Аспиранты на занятии. Фото: uworld.news

Аспиранты могут оформить отсрочку от мобилизации даже при отсутствии бумажного военно-учетного документа. Этот документ придется оформить вместе с отсрочкой, а вот на ВЛК таких граждан нет права направлять.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Мобилизация и отсрочка

В условиях действия военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

В ходе этого процесса часть граждан освобождается от призыва, в частности, студенты и аспиранты украинских вузов.

Военные билеты и ВВК

Аспиранты могут получить отсрочку даже без актуальных военно-учетных документов.

"При оформлении отсрочки Вас обязательно обяжут оформить военно-учетный документ на бланке", — пояснил Владислав Дерий.

Он также добавил, что несмотря на требование оформить временное удостоверение военнообязанного, отправлять такого гражданина на военно-врачебную комиссию незаконно.

"В любом случае Вы не подлежите мобилизации, если Вас даже направят на ВВК и признают подходящим, то при неправомерном вручении мобилизационного распоряжения или повестки на отправку после медосмотра — требуйте Акт отказа, где укажете, что имеете право на отсрочку, которым Вам не дали воспользоваться», — ответил такому гражданину юрист.