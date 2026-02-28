Могут ли мобилизовать гражданина, который моложе 25 лет, но прошел БОВП

Подготовка граждан в формате БЗВП. Фото: 242 Центр подготовки подразделений, 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Процесс мобилизации не привязан к прохождению студентами базовой общей военной подготовки. Мобилизовать эту категорию призывников возможно только добровольно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Мобилизация после БОВП

Базовая общая военная подготовка — это процесс подготовки граждан, состоящих на воинском учете. БОВП является не единственным процессом, который был введен вместо срочной службы, от которой было решено отказаться. Есть еще базовая военная служба.

Адвокат Полина Дудчак объяснила, как влияет прохождение базовой общей военной подготовки на будущую мобилизацию. В частности, могут ли мобилизовать граждан, которые прошли БОВП, но не достигли еще 25-летнего возраста, когда начинается мобилизация.

"Такие лица могут быть призваны на военную службу только с их согласия", — отметила юрист. Принудительная мобилизация здесь невозможна, даже несмотря на пройденную базовую общую военную подготовку.

Когда закон разрешает мобилизацию

Дудчак объяснила, почему ситуация с БОВП происходит именно в таком формате. По ее словам, такая норма заложена в новых нормах законов, посвященных воинскому учету и мобилизации.

"Статья 23 мобилизационного закона декларирует, что военнообязанные, которые прошли базовую военную подготовку или базовую службу, не подлежат мобилизации до достижения 25 лет. Однако, есть детали, которые косвенно усложняют этот процесс", — заверила адвокат.

Такими деталями могут быть, в частности, зачисление в оперативный резерв. Тогда граждан, которые прошли БОВП и не достигли 25-летнего возраста, все же могут мобилизовать в ряды ВСУ.

