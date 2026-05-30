Правительство планирует изменить правила бронирования

Мужчина в ТЦК.

Кабинет Министров Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных работников. Проект постановления, который сегодня рассматривают на заседании правительства, предусматривает существенные изменения в критерии критичности предприятий, требования к зарплатам и контроль за количеством забронированных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Новые правила бронирования от мобилизации

Железняк рассказал, что новые правила должны сделать систему бронирования более жесткой и прозрачной, а также уменьшить возможности для формального или "искусственного" получения статуса критически важного предприятия.

Повышение зарплатного порога

Для бронирования работника минимальный уровень зарплаты повышают: теперь он должен составлять не менее минимальной зарплаты, умноженной на 3 (ранее — 2,5). Аналогично меняется критерий для определения критически важных предприятий. Исключение оставляют для государственных и коммунальных предприятий и отдельных категорий.

Льгота для прифронтовых территорий

Для предприятий, работающих в зонах боевых действий, возможных боевых действий или на временно оккупированных территориях, сохраняется старый коэффициент 2,5. То есть для них планку не поднимают.

Обязательная отмена "лишнего" бронирования

Руководители предприятий будут обязаны в течение 10 рабочих дней через портал "Дія" подавать заявление на аннулирование избыточного бронирования, если превышены установленные лимиты.

Превышение лимита = потеря статуса

Превышение разрешенного количества забронированных может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

Новый учет работников

Работники с отсрочкой по другим основаниям, а также совместители будут учитываться только по одному месту работы.

Более жесткие требования к резидентам "Дія Сити"

Недостаточно быть резидентом — компании должны соответствовать дополнительным требованиям закона о цифровой экономике, что будет подтверждаться налоговой отчетностью за 6 месяцев.

Расширение данных в реестре

В Единый перечень критических предприятий добавят информацию о конкретных критериях, по которым предоставлен статус.

Пересмотр отраслевых и региональных критериев

Государственные органы должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии, чтобы они применялись только к действительно важным предприятиям.

Ключевые сроки внедрения

Нардеп рассказал, что новые правила ожидаются уже в ближайшее время, так:

до 10 июня 2026 года — пересмотр отраслевых и региональных критериев;

до 1 июля 2026 года — проверка соответствия предприятий новым требованиям;

до 1 сентября 2026 года — пересмотр предыдущих решений по критичности;

с 1 сентября 2026 года — вступление в силу повышенного коэффициента 3,0 и части других норм.

