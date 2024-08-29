Заявление на отсрочку от мобилизации – действует ли документ для патрулей ТЦК

Заявление на отсрочку — является ли оно документом для патрулей ТЦК
После того как военнообязанный гражданин подает в ТЦК заявление о предоставлении ему отсрочки от мобилизации, весь процесс мобилизации в отношении его персоны приостанавливается до решения комиссии при ТЦК. Но при этом копия заявления о предоставлении отсрочки не является для патрулей, работающих на улицах украинских городов, полноценным документом.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Алина Рачковская.
Когда мобилизация ставится на паузу
Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации и подавшее соответствующее заявление в ТЦК, не могут быть мобилизованы.
"Действительно, пока рассматривают ваше заявление, процесс мобилизации в отношении вашей персоны находится на "паузе", — подчеркнула юрист.
Защитит ли заявление о предоставлении отсрочки от патрулей
Однако такие граждане, как и другие, могут встретиться на улицах своего населенного пункта с патрульными группами ТЦК . И здесь у военнообязанных, ожидающих решения комиссии по своей отсрочке, могут возникнуть проблемы.
"Как такое заявление на отсрочку не имеет такой юридической силы, чтобы работники ТЦК не имели права вас задерживать (добровольно доставлять) в территориальные центры комплектования", — пояснила Алина Рачковская.
Так что гражданин может продемонстрировать представителям ТЦК копию заявления о предоставлении отсрочки, но не факт, что она сработает как полноценный документ об отсрочке.
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