Заявление на отсрочку от мобилизации – действует ли документ для патрулей ТЦК

Проверка документов на улице. Фото: NV

После того как военнообязанный гражданин подает в ТЦК заявление о предоставлении ему отсрочки от мобилизации, весь процесс мобилизации в отношении его персоны приостанавливается до решения комиссии при ТЦК. Но при этом копия заявления о предоставлении отсрочки не является для патрулей, работающих на улицах украинских городов, полноценным документом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Алина Рачковская.

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Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации и подавшее соответствующее заявление в ТЦК, не могут быть мобилизованы.

"Действительно, пока рассматривают ваше заявление, процесс мобилизации в отношении вашей персоны находится на "паузе", — подчеркнула юрист.

Защитит ли заявление о предоставлении отсрочки от патрулей

Однако такие граждане, как и другие, могут встретиться на улицах своего населенного пункта с патрульными группами ТЦК . И здесь у военнообязанных, ожидающих решения комиссии по своей отсрочке, могут возникнуть проблемы.

"Как такое заявление на отсрочку не имеет такой юридической силы, чтобы работники ТЦК не имели права вас задерживать (добровольно доставлять) в территориальные центры комплектования", — пояснила Алина Рачковская.

Так что гражданин может продемонстрировать представителям ТЦК копию заявления о предоставлении отсрочки, но не факт, что она сработает как полноценный документ об отсрочке.