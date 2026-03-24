Мобилизованный на полтора года офицер не может уволиться из ВСУ

Призванные в ряды ВСУ до полномасштабной войны офицеры имели определенный срок службы. Но введение военного положения изменило эти требования. Служба таких офицеров продолжилась, завершиться она может только после окончания действия военного положения.

Мобилизация офицеров

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Мобилизовать могут не только граждан, которые являются рядовыми или сержантами запаса, а и офицеров.

К юристам обратился такой гражданин, который был мобилизован с офицерским званием. Офицер отметил, что призвали его на 18 месяцев, это было до полномасштабной войны, но срок этот закончился уже после введения военного положения.

Гражданин поинтересовался, может ли он уволиться в такой ситуации. Юристы объяснили, что главным фактором, который влияет на этот шаг, является именно введение 24 февраля 2022 года и дальнейшее продолжение военного положения.

Служба до конца войны

Так, юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, отметил: "Ситуация с окончанием срока службы во время действия военного положения имеет свои юридические особенности. Поскольку Вы были призваны в июне 2021 года на 18 месяцев, Ваш срок должен был завершиться в декабре 2022 года. Однако введение военного положения 24 февраля 2022 года изменило порядок увольнения".

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, как долго в такой ситуации продлится служба офицера, призванного еще до полномасштабной войны. По словам Карпенко, "продолжение службы офицерами, призванными из запаса во время военного положения, регулируется законодательством Украины о мобилизации и воинской обязанности, которое предусматривает, что служба продолжается до завершения военного положения или до момента демобилизации".

Вместе с тем, добавил юрист, такой военнослужащий, как и любой другой, имеет право на увольнение из армии. Но не из-за окончания срока призыва, а по семейным обстоятельствам или медицинским показаниям.

Если военнослужащий во время пребывания в отпуске совершит преступление, его могут осудить. Даже решение об условном сроке будет означать освобождение от военной службы. Такой гражданин может устроиться на работу и даже получить бронирование, но даже с броней не выедет за границу.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.