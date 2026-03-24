Мобілізований на півтора року офіцер не може звільнитися із ЗСУ

Мобілізовані громадяни. Фото: "Вечірній Київ"

Призвані до лав ЗСУ до повномасштабної війни офіцери мали визначений термін служби. Але запровадження воєнного стану змінило ці вимоги. Служба таких офіцерів продовжилася, завершитися вона може лише після закінчення дії воєнного стану.

Мобілізація офіцерів

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Мобілізувати можуть не тільки громадян, які є рядовими чи сержантами запасу, а і офіцерів.

До юристів звернувся такий громадянин, який був мобілізований із офіцерським званням. Офіцер зазначив, що призвали його на 18 місяців, це було до повномасштабної війни, але термін цей закінчився уже після запровадження воєнного стану.

Громадянин поцікавився, чи може він звільнитися у такій ситуації. Юристи пояснили, що головним фактором, який впливає на цей крок, є саме запровадження 24 лютого 2022 року і подальше продовження воєнного стану.

Служба до кінця війни

Так, юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, наголосив: "Ситуація із закінченням терміну служби під час дії воєнного стану має свої юридичні особливості. Оскільки Ви були призвані у червні 2021 року на 18 місяців, Ваш термін мав завершитися у грудні 2022 року. Однак запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року змінило порядок звільнення".

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, як довго у такій ситуації триватиме служба офіцера, призваного ще до повномасштабної війни. За словами Карпенка, "продовження служби офіцерами, призваними із запасу під час воєнного стану, регулюється законодавством України про мобілізацію та військовий обов'язок, яке передбачає, що служба триває до завершення воєнного стану або до моменту демобілізації".

Разом з тим, додав юрист, такий військовослужбовець, як і будь-який інший, має право на звільнення з армії. Але не через закінчення терміну призову, а за сімейними обставинами чи медичними показниками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, засудження на умовний термін може стати причиною звільнення із ЗСУ.

Якщо військовослужбовець під час перебування у відпустці здійснить злочин, його можуть засудити. Навіть рішення про умовний термін означатиме звільнення від військової служби. Такий громадянин може влаштуватися на роботу і навіть отримати бронювання, але навіть з бронею не виїде за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для початку процесу звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.