Україна
В Украине будут новые контракты для военных — анонс от ОП

В Украине будут новые контракты для военных — анонс от ОП

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 04:30
Министр обороны Украины разрабатывает законопроект о новых контрактах для военных
Павел Палиса. Фото: Суспільне Новини/Александр Брамский

В Украине разрабатывают новые контракты для военнослужащих. Соответствующий законопроект представят в ближайшее время. На данный момент над ним работает министр обороны Украины Михаил Федоров.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые контракты для защитников Украины

"В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы, он понятен. И мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже надо учитывать и текущую ситуацию на фронте", — отметил Палиса.

По его словам законопроект о новых контрактах наработал и подавал в Верховную Раду еще предыдущий министр обороны Денис Шмыгаль, но после смены руководства оборонного ведомства документ взяли на доработку.

Ранее мы сообщали, что граждане в возрасте до 25 лет могут присоединиться к армии по программе "Контракт 18–24". Правда, для этого придется пройти ряд проверок.

Также стало известно, что Европа могла бы помочь Украине с переходом армии от мобилизационной модели к контрактной. У самой Украины для воплощения таких изменений пока нет денег.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
