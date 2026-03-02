Министр обороны Украины разрабатывает законопроект о новых контрактах для военных

Павел Палиса. Фото: Суспільне Новини/Александр Брамский

В Украине разрабатывают новые контракты для военнослужащих. Соответствующий законопроект представят в ближайшее время. На данный момент над ним работает министр обороны Украины Михаил Федоров.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает Новини.LIVE.

Новые контракты для защитников Украины

"В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы, он понятен. И мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже надо учитывать и текущую ситуацию на фронте", — отметил Палиса.

По его словам законопроект о новых контрактах наработал и подавал в Верховную Раду еще предыдущий министр обороны Денис Шмыгаль, но после смены руководства оборонного ведомства документ взяли на доработку.

Ранее мы сообщали, что граждане в возрасте до 25 лет могут присоединиться к армии по программе "Контракт 18–24". Правда, для этого придется пройти ряд проверок.

Также стало известно, что Европа могла бы помочь Украине с переходом армии от мобилизационной модели к контрактной. У самой Украины для воплощения таких изменений пока нет денег.