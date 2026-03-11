Видео
Україна
Видео

Увольнение из армии из-за инвалидности жены

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:20
Инвалидность жены 3 группы - когда мужу можно уволиться из ВСУ
Военный может уволиться, если его жена имеет определенные виды инвалидности. Фото: бригада "Чорний ліс", komersant.info. Коллаж: Новини.LIVE

Если у жены военнослужащего установлена инвалидность вследствие ампутирования одной почки, он имеет право уволиться из рядов ВСУ. При этом заключение о необходимости ухода не требуется.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Инвалидность жены — основание для увольнения из рядов ВСУ

Военнослужащий имеет право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если на это есть законные основания. Часть этих оснований может касаться ситуации в семье военнослужащего.

К юристам обратился военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам. Он рассказал, что его жена имеет инвалидность третьей группы, у нее ампутирована одна почка.

Военный поинтересовался, может ли он подать рапорт на увольнение по такой причине. Гражданин добавил, что потребности для ухода у жены, даже несмотря на наличие инвалидности, нет.

"Да, можете подать рапорт. Вы имеете право на увольнение с военной службы, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе", — отметил юрист Владислав Дерий.

Как оформить процесс увольнения

Другие юристы подтвердили возможность увольнения из рядов ВСУ в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему для увольнения не требуется подтверждение в необходимости постороннего ухода.

"Да, Вы можете списаться со службы. Именно Ваше основание (отсутствие одного из парных органов) для увольнения не предусматривает потребность жены в постоянном уходе", — отметил Айвазян.

Адвокат объяснил, что нужно сделать военнослужащему. "Вам необходимо подать рапорт на увольнение или в бумажном виде, или через приложение "Армия+" (если в наличии есть ID командира)", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Если же в воинской части неправомерно откажут военнослужащему в увольнении, то соответствующий отказ он сможете обжаловать в течение 1 месяца. Иск надо подавать в административный суд по территориальности.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава, Военнослужащие высшего офицерского состава имеют право уволиться по достижении 65-летнего возраста.

Добавим, мы сообщали о том, как уволиться из ВСУ в связи с потерей близкого родственника на войне.

Военному нужно обратиться к командованию своей воинской части.

Чтобы получить и оформить право на увольнение, военнослужащий должен предоставить соответствующие документы — в частности, свидетельство о смерти, сообщение от воинской части, где служил погибший родственник, или справку от органов власти.

ВСУ инвалидность увольнение жена военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
