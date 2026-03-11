Звільнення з армії через інвалідність дружини - умови

Військовий може звільнитися, якщо його дружина має певні види інвалідності. Фото: бригада "Чорний ліс", komersant.info. Колаж: Новини.LIVE

Якщо у дружини військовослужбовця встановлена інвалідність внаслідок ампутування однієї нирки, він має право звільнитися з лав ЗСУ. При цьому висновок про потребу догляду не вимагається.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інвалідність дружини — підстава для звільнення з лав ЗСУ

Військовослужбовець має право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо на це є законні підстави. Частина цих підстав може стосуватися ситуації в родині військовослужбовця.

До юристів звернувся військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ за сімейними обставинами. Він розповів, що його дружина має інвалідність третьої групи, у неї ампутована одна нирка.

Військовий поцікавився, чи може він подати рапорт на звільнення з такої причини. Громадянин додав, що потреби для догляду у дружини, навіть попри наявність інвалідності, немає.

"Так, можете подати рапорт. Ви маєте право на звільнення з військової служби, навіть якщо Ваша дружина не потребує постійного стороннього догляду", — наголосив юрист Владислав Дерій.

Як оформити процес звільнення

Інші юристи підтвердили можливість звільнення з лав ЗСУ у такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому для звільнення не потрібне підтвердження у необхідності стороннього догляду.

"Так, Ви можете списатися зі служби. Саме Ваша підстава (відсутність одного із парних органів) для звільнення не передбачає потребу дружини у постійному догляді", — наголосив Айвазян.

Адвокат пояснив, що треба зробити військовослужбовцю. "Вам необхідно подати рапорт на звільнення або у паперовому вигляді, або через застосунок "Армія+" (якщо в наявності є ID командира)", — підкреслив Юрій Айвазян.

Якщо ж у військовій частині неправомірно відмовлять військовослужбовцю у звільненні, то відповідну відмову він зможете оскаржити упродовж 1 місяця. Позов треба подавати до адміністративного суду за територіальністю.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу, Військовослужбовці вищого офіцерського складу мають право звільнитися після досягнення 65-річного віку.

Військовому потрібно звернутися до командування своєї військової частини.

Аби отримати і оформити право на звільнення, військовослужбовець має надати відповідні документи — зокрема, свідоцтво про смерть, повідомлення від військової частини, де служив загиблий родич, чи довідку від органів влади.