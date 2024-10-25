Как уволиться с военной службы по состоянию здоровья — основания, как правильно написать рапорт

Военнослужащий в военно-медицинском учреждении. Фото: armyinform.com.ua

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Мобилизированные граждане в Украине имеют право уволиться с военной службы, если их физическое или психическое состояние не отвечает требованиям, необходимым для выполнения обязанностей. Чтобы это сделать, необходимо пройти медицинскую комиссию, а также правильно оформить рапорт, указав причину увольнения.

Как мобилизованным украинцам уволиться с военной службы по состоянию здоровья, какие для этого есть основания и как правильно написать и подать рапорт, рассказала адвокат Лариса Кись на портале "УНИАН".

Каковы основания для увольнения по состоянию здоровья

Законом предусмотрено несколько оснований, предоставляющих такую возможность:

Непригодность к военной службе. Увольнение может происходить на основе заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе. Это заключение является обязательным документом для начала процесса демобилизации. Временная непригодность. В случае временной непригодности ВВК может рекомендовать повторный пересмотр через 6–12 месяцев, что также дает право на временное увольнение. Наличие инвалидности. Если мобилизованный получил статус инвалида, это основание для его освобождения из рядов Вооруженных Сил Украины.

В ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и службе" отмечается, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:

в запас , если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев; в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета.

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как оформить и подать рапорт на увольнение

Чтобы уволиться по состоянию здоровья, военнослужащий должен обязательно подать рапорт своему командиру. В рапорте должно быть четко указано:

название документа — Рапорт;

ФИО командира отделения и его должность;

свои ФИО, должность и воинское звание;

просьба уволить "по состоянию здоровья", следует кратко описать суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты);

указать ТЦК и СП, где будете стоять на военном учете;

отметить, что у вас нет претензий к подразделению, воинской части и командованию;

прописать, какие документы прилагаются к рапорту (вывод ВВК, свидетельства о болезни, справка и т.п.);

установить дату и подпись.

Какие сроки увольнения с военной службы по состоянию здоровья

Для рядового состава процесс увольнения из-за состояния здоровья обычно длится до двух месяцев, для офицеров — 3-4 месяца.

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