Как уволиться с военной службы по состоянию здоровья — основания, как правильно написать рапорт

Увольнение со службы по состоянию здоровья — когда возможно и как подать рапорт
Мобилизированные граждане в Украине имеют право уволиться с военной службы, если их физическое или психическое состояние не отвечает требованиям, необходимым для выполнения обязанностей. Чтобы это сделать, необходимо пройти медицинскую комиссию, а также правильно оформить рапорт, указав причину увольнения.
Как мобилизованным украинцам уволиться с военной службы по состоянию здоровья, какие для этого есть основания и как правильно написать и подать рапорт, рассказала адвокат Лариса Кись на портале "УНИАН".
Каковы основания для увольнения по состоянию здоровья
Законом предусмотрено несколько оснований, предоставляющих такую возможность:
- Непригодность к военной службе. Увольнение может происходить на основе заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе. Это заключение является обязательным документом для начала процесса демобилизации.
- Временная непригодность. В случае временной непригодности ВВК может рекомендовать повторный пересмотр через 6–12 месяцев, что также дает право на временное увольнение.
- Наличие инвалидности. Если мобилизованный получил статус инвалида, это основание для его освобождения из рядов Вооруженных Сил Украины.
В ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и службе" отмечается, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:
- в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;
- в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета.
Как оформить и подать рапорт на увольнение
Чтобы уволиться по состоянию здоровья, военнослужащий должен обязательно подать рапорт своему командиру. В рапорте должно быть четко указано:
- название документа — Рапорт;
- ФИО командира отделения и его должность;
- свои ФИО, должность и воинское звание;
- просьба уволить "по состоянию здоровья", следует кратко описать суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты);
- указать ТЦК и СП, где будете стоять на военном учете;
- отметить, что у вас нет претензий к подразделению, воинской части и командованию;
- прописать, какие документы прилагаются к рапорту (вывод ВВК, свидетельства о болезни, справка и т.п.);
- установить дату и подпись.
Какие сроки увольнения с военной службы по состоянию здоровья
Для рядового состава процесс увольнения из-за состояния здоровья обычно длится до двух месяцев, для офицеров — 3-4 месяца.
Ранее мы писали, могут ли военного перевести в другое подразделение ВСУ.
Напомним, мы сообщали, что делать мобилизованным, если отправляют на фронт без должной подготовки.
Также мы информировали, как мобилизованным получить офицерское звание без высшего образования
Читайте Новини.LIVE!