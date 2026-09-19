В Харьковской области женщину осудили за распространение информации о местах работы групп оповещения

Сотрудники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: Черкасский областной ТЦК и СП

Уроженка Мерефы Харьковской области препятствовала работе ТЦК и СП. Женщина была администратором Telegram-канала и писала в этом паблике о работе групп оповещения, чтобы военнообязанные могли избегать встреч с ними. Нарушительница могла провести ближайшие годы в тюрьме, но судья решил, что наказание можно заменить менее суровым.

Об этом говорится в приговоре, который Харьковский районный суд Харьковской области вынес 3 сентября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка с 1 апреля прошлого года администрировала Telegram-канал, который насчитывал 29 подписчиков. О работе военнослужащих ТЦК в Харькове и Харьковской области женщина сообщала в сентябре и октябре того же года.

"Распространяла информацию о нахождении военнослужащих во время проведения ими мероприятий по призыву граждан Украины (военнообязанных и резервистов) во время мобилизации", — говорится в судебных материалах.

В приговоре отмечается, что таким образом нарушительница помогала тем, кто уклоняется от воинского учета или нарушает его, избегать получения повесток.

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Решение суда

Обвиняемая полностью признала свою вину и перечислила на нужды ВСУ десять тысяч гривен. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от этого наказания, назначив вместо него два года испытательного срока.

В течение 30 дней со дня оглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Харьковский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.NET сообщал, что на Львовщине вынесли приговор супругам. Пара распространяла в Viber информацию о работе групп оповещения. И мужчине, и женщине назначили полтора года испытательного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что житель Полтавщины в Viber публиковал сообщения, в которых указывал, где работают военнослужащие ТЦК и полицейские. Зная о местах, где можно получить повестку, военнообязанные избегали этих локаций. В течение года нарушитель будет находиться на испытательном сроке.