Главная Мобилизация Мужчину с отсрочкой осудили за уклонение от мобилизации

Дата публикации 21 мая 2026 03:32
Повестка, группа оповещения. Фото иллюстративное: wem.ua, 4vlada.com. Коллаж: Новини.LIVE

Житель Полтавщины не захотел получать повестку и не пришел в ТЦК и СП. Свой поступок он объяснил проблемами со здоровьем близкого человека. Несмотря на это, суд пришел к выводу, что мужчина заслуживает наказания.

Об этом 16 мая сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В ноябре прошлого года фигурант, которого признали пригодным к военной службе, отказался от получения повестки. В военкомат для отправки на военную службу он тоже не прибыл — объяснил, что не смог явиться в ТЦК из-за семейных обстоятельств и состояния здоровья жены.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Адвокат подсудимого просил, чтобы его клиента освободили от ответственности, потому что на данный момент мужчина уже имеет отсрочку, но суд не удовлетворил это ходатайство.

"Уголовное правонарушение было совершено 10 ноября 2025 года. 22 декабря сообщили о подозрении. А отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации он получил только 23 декабря. Установление группы инвалидности, что дало право на отсрочку, произошло уже после совершения уголовного преступления", — отметили в ТЦК и СП.

При вынесении приговора судья Великобагачинского районного суда Полтавской области учел семейные обстоятельства обвиняемого, а также то, что мужчина имеет положительные характеристики и содержит малолетнего ребенка. Фигуранта приговорили к трем годам тюрьмы, но заменили реальный срок заключения годом испытательного.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что мужчина использовал поддельный документ об инвалидности своего ребенка и уклонился от мобилизации. Нарушитель свою вину признал. Ему назначили год испытательного года.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал о военнообязанном, который препятствовал деятельности военных. В Telegram мужчина сообщал о локации, где работали группы оповещения. В течение года фигурант будет находиться на испытательном сроке.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
