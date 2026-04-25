ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на непригодность: что решил суд

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

На Волыни прошел суд в отношении мужчины, которого взяли на воинский учет и мобилизовали несмотря на непригодность к службе. Сейчас судья поставил точку в этом деле.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, решением от 17 апреля установлено, что еще в 2007 году по результатам ВВК истца признали непригодным к прохождению службы из-за заболевания. Его исключили из воинского учета на основании ст. 38 "А" Расписания болезней (приказ МОУ №402), которая касается тяжелых патологий сердечно-сосудистой системы, а соответствующие сведения внесли в государственный реестр в сентябре 2025 года.

Несмотря на это, 26 декабря 2025 года мужчину задержали и в тот же день призвали по мобилизации. Его направили в воинскую часть, где включили в списки личного состава.

В суде представители ТЦК сказали, что, несмотря на данные о непригодности, волынянина автоматически поставили на воинский учет, а уже по результатам новой военно-врачебной комиссии его пригодным, что и стало основанием для мобилизации.

Читайте также:

В то же время в воинской части отметили, что после зачисления в списки личного состава приказ о призыве уже был реализован. Также там добавили, что действующее законодательство не предусматривает возможности увольнения или исключения из службы по решению суда, поскольку процедура мобилизации является необратимой.

Решение суда

Волынский окружной административный суд пришел к выводу, что взятие мужчины на воинский учет и его дальнейший призыв были противоправными.

Поэтому судья признал соответствующий приказ о мобилизации незаконным и отменил его, а также обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.