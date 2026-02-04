Видео
На ВВК без документов — как подтвердить проблемы со здоровьем

Дата публикации 4 февраля 2026 15:25
Как подтвердить болезни на ВВК без документов - советы
Во время военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин имеет какие-то заболевания, он может предоставить врачам на военно-врачебной комиссии соответствующие медицинские документы в подтверждение факта болезни. Но и без них наличие заболевания можно доказать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военно-врачебная комиссия и болезни

К юристам обратилась гражданка, брат которой был задержан группой оповещения ТЦК и представителями Национальной полиции Украины и доставлен в помещение территориального центра комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Женщина рассказала, что ее брат имеет серьезное заболевание, но не посещал врачей и не имеет медицинских документов, подтверждающих факт болезни.

Гражданка поинтересовалась, как подтвердить проблемы со здоровьем в такой ситуации.

"Тот факт, что нет никаких медицинских документов, подтверждающих факт болезни, ухудшает ситуацию для вашего брата", — отметил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Как подтвердить наличие заболеваний

Вместе с тем, подчеркнул юрист, ситуация не является безнадежной.

"На ВВК брат должен обязательно озвучить свои проблемы со здоровьем", — подчеркнул Айвазян.

Это должно заставить врачей военно-врачебной комиссии направить гражданина на дополнительные обследования с целью подтверждения или опровержения факта наличия того или иного заболевания.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии и как это сделать.

Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться процесс военно-врачебной комиссии.

болезнь ВВК ТЦК и СП военнообязанные заболевания
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
