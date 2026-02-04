Як підтвердити хвороби на ВЛК без документів - поради

Під час військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має якісь захворювання, він може надати лікарям на військово-лікарській комісії відповідні медичні документи на підтвердження факту хвороби. Але і без них наявність захворювання можна довести.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Військово-лікарська комісія та хвороби

До юристів звернулася громадянка, брат якої був затриманий групою оповіщення ТЦК та представниками Національної поліції України і доставлений до приміщення територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Жінка розповіла, що її брат має серйозне захворювання, але не відвідував лікарів і не має медичних документів, які б підтверджували факт хвороби.

Громадянка поцікавилася, як підтвердити проблеми зі здоров’ям у такій ситуації.

"Той факт, що немає жодних медичних документів, які б підтверджували факт хвороби, погіршує ситуацію для вашого брата", — зазначив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Як підтвердити наявність захворювань

Разом з тим, наголосив юрист, ситуація не є безнадійною.

"На ВЛК брат повинен обов'язково озвучити свої проблеми зі здоров'ям", — підкреслив Айвазян.

Це повинно змусити лікарів військово-лікарської комісії направити громадянина на додаткові обстеження з метою підтвердження чи спростування факту наявності того чи іншого захворювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження військово-лікарської комісії та як це зробити.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати процес військово-лікарської комісії.