Як підтвердити хвороби на ВЛК без документів - поради

На ВЛК без документів — як підтвердити проблеми зі здоров'ям
Якщо військовозобов’язаний громадянин має якісь захворювання, він може надати лікарям на військово-лікарській комісії відповідні медичні документи на підтвердження факту хвороби. Але і без них наявність захворювання можна довести.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військово-лікарська комісія та хвороби
До юристів звернулася громадянка, брат якої був затриманий групою оповіщення ТЦК та представниками Національної поліції України і доставлений до приміщення територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.
Жінка розповіла, що її брат має серйозне захворювання, але не відвідував лікарів і не має медичних документів, які б підтверджували факт хвороби.
Громадянка поцікавилася, як підтвердити проблеми зі здоров’ям у такій ситуації.
"Той факт, що немає жодних медичних документів, які б підтверджували факт хвороби, погіршує ситуацію для вашого брата", — зазначив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.
Як підтвердити наявність захворювань
Разом з тим, наголосив юрист, ситуація не є безнадійною.
"На ВЛК брат повинен обов'язково озвучити свої проблеми зі здоров'ям", — підкреслив Айвазян.
Це повинно змусити лікарів військово-лікарської комісії направити громадянина на додаткові обстеження з метою підтвердження чи спростування факту наявності того чи іншого захворювання.
