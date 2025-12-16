Электронное направление на ВВК - нужно ли распечатать

На военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Военнообязанный гражданин может распечатать электронное направление на военно-врачебную комиссию. Но такая возможность существует не во всех случаях, есть и определенные ограничения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Электронное направление на ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения.

Одним из основных элементов мобилизации, как и воинского учета, является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он распечатать электронное направление на военно-врачебную комиссию, которое от него требуют.

"Вы не сможете скачать направление на ВВК, если формируете последнее самостоятельно через "Резерв+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда е-направление можно распечатать

Вместе с тем, отметил юрист, возможность распечатки электронных направлений существует.

"Направление, сформированное с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, может быть распечатано", — подчеркнул Айвазян.

В таком случае, добавил адвокат, его бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

