Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Направление на ВВК — как его распечатать

Направление на ВВК — как его распечатать

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:25
Электронное направление на ВВК - нужно ли распечатать
На военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Военнообязанный гражданин может распечатать электронное направление на военно-врачебную комиссию. Но такая возможность существует не во всех случаях, есть и определенные ограничения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Электронное направление на ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения.

Одним из основных элементов мобилизации, как и воинского учета, является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он распечатать электронное направление на военно-врачебную комиссию, которое от него требуют.

"Вы не сможете скачать направление на ВВК, если формируете последнее самостоятельно через "Резерв+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда е-направление можно распечатать

Вместе с тем, отметил юрист, возможность распечатки электронных направлений существует.

"Направление, сформированное с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, может быть распечатано", — подчеркнул Айвазян.

В таком случае, добавил адвокат, его бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Напомним, мы ранее писали о том, считается ли нарушением затягивание прохождения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.

военный учет мобилизация ВВК военнообязанные электронное направление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации