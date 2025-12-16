Відео
Направлення на ВЛК — як його роздрукувати

Направлення на ВЛК — як його роздрукувати

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:25
Електронне направлення на ВЛК - чи потрібно роздрукувати
На військово-лікарській комісії. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний громадянин може роздрукувати електронне направлення на військово-лікарську комісію. Але така можливість існує не у всіх випадках, є і певні обмеження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Електронне направлення на ВЛК

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану.

Одним із основних елементів мобілізації, як і військового обліку, є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він роздрукувати електронне направлення на військово-лікарську комісію, яке від нього вимагають.

"Ви не зможете скачати направлення на ВЛК, якщо формуєте останнє самостійно через "Резерв+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли е-направлення можна роздрукувати

Разом з тим, зазначив юрист, можливість роздруківки електронних направлень існує.

"Направлення, сформоване за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, може бути роздруковане", — підкреслив Айвазян.

У такому випадку, додав адвокат, його паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи вважається порушенням затягування проходження ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані електронне направлення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
