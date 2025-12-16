Електронне направлення на ВЛК - чи потрібно роздрукувати

Направлення на ВЛК — як його роздрукувати
Військовозобов’язаний громадянин може роздрукувати електронне направлення на військово-лікарську комісію. Але така можливість існує не у всіх випадках, є і певні обмеження.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Електронне направлення на ВЛК
В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану.
Одним із основних елементів мобілізації, як і військового обліку, є військово-лікарська комісія.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він роздрукувати електронне направлення на військово-лікарську комісію, яке від нього вимагають.
"Ви не зможете скачати направлення на ВЛК, якщо формуєте останнє самостійно через "Резерв+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Коли е-направлення можна роздрукувати
Разом з тим, зазначив юрист, можливість роздруківки електронних направлень існує.
"Направлення, сформоване за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, може бути роздруковане", — підкреслив Айвазян.
У такому випадку, додав адвокат, його паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.
