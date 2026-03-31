Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Девушку будут судить за попытку переправить мужчину за границу

Девушку будут судить за попытку переправить мужчину за границу

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 03:32
Девушку будут судить за попытку переправить мужчину за границу
Пункт пропуска и пограничник, который проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ, Агентство восстановления. Коллаж: Новини.LIVE

В Житомирской области 27-летняя девушка подделала документы, чтобы вывезти своего мужа за пределы Украины. Нарушительницу разоблачили. Дело рассмотрит суд.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Волынской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурантка предоставила свои персональные данные, чтобы в акт медико-социальной экспертной комиссии и другие официальные документы внесли ложные данные. В фальшивых справках говорилось о наличии у девушки инвалидности II группы. На подделку документов нарушительница решилась, потому что хотела выехать из Украины вместе со своим мужем. По закону, мужья, жены которых имеют инвалидность II группы, могут пересекать государственную границу.

В феврале текущего года супруги пытались выехать за границу через пункт пропуска "Устилуг", но этому помешали пограничники.

В чем обвиняют фигурантку

В суд направили обвинительный акт по фактам подделки официальных документов и использования таких подделок, а также организации незаконной переправки человека через государственную границу. За такие преступления обвиняемой может грозить до пяти лет заключения. Окончательное решение о наказании примет суд.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что уроженец Херсонщины уклонился от призыва и совершил нападение на работника ТЦК. Мужчину признали виновным. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что пригодный к службе мужчина отказался от повестки. Оснований для отсрочки военнообязанный не имел. За уклонение от мобилизации его приговорили к трем годам заключения.

граница суд судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации