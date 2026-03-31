Девушку будут судить за попытку переправить мужчину за границу

Пункт пропуска и пограничник, который проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ, Агентство восстановления. Коллаж: Новини.LIVE

В Житомирской области 27-летняя девушка подделала документы, чтобы вывезти своего мужа за пределы Украины. Нарушительницу разоблачили. Дело рассмотрит суд.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Волынской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурантка предоставила свои персональные данные, чтобы в акт медико-социальной экспертной комиссии и другие официальные документы внесли ложные данные. В фальшивых справках говорилось о наличии у девушки инвалидности II группы. На подделку документов нарушительница решилась, потому что хотела выехать из Украины вместе со своим мужем. По закону, мужья, жены которых имеют инвалидность II группы, могут пересекать государственную границу.

В феврале текущего года супруги пытались выехать за границу через пункт пропуска "Устилуг", но этому помешали пограничники.

В чем обвиняют фигурантку

В суд направили обвинительный акт по фактам подделки официальных документов и использования таких подделок, а также организации незаконной переправки человека через государственную границу. За такие преступления обвиняемой может грозить до пяти лет заключения. Окончательное решение о наказании примет суд.

