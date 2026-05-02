Нардеп Нагорняк: бронирование от мобилизации могут частично отменить

Нардеп Сергей Нагорняк.

С некоторых украинцев могут снять бронирование от мобилизации. Причина: нехватка личного состава в армии. Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что такие шаги являются вынужденными.

Об этом Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE.

В армии нехватка личного состава

"Сейчас поднят вопрос и идет такая дискуссия о сокращении бронирований и снятия бронирований. Не от хорошей жизни такие решения принимает правительство. Конечно, зимой, когда была беда по всей стране с энергетикой, то правительство пыталось спасти всех, кто умеют руками что-то делать, потому что у нас много умеют говорить людей, специалистов, но руками делать все меньше и меньше таких людей сегодня есть", — сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что проще мобилизовать людей с предприятий.

"Где ты можешь посмотреть живых людей, людей, которые там не имеют инвалидности, людей, которые без употребления алкоголя, без наркотиков, без ничего. То есть нормальных абсолютно людей, специалистов, конечно, что Вооруженные силы хотят как-то, хотя бы немножко подергать с этих предприятий", — добавил он.

Читайте также:

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что людей надо мотивировать идти на фронт деньгами. Также люди должны получить социальные гарантии. По его словам, ТЦК сейчас помогают мобилизации, но в то же время создают в стране "негативный эмоциональный фон".

В то же время народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко стал на защиту "бусификации". По его словам, отменить принудительную мобилизацию в Украине невозможно. Более того, у людей возникает недоверие к рекрутингу.