Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп Нагорняк: бронирование от мобилизации могут частично отменить

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 12:31
Нардеп Сергей Нагорняк. Фото: кадр из видео

С некоторых украинцев могут снять бронирование от мобилизации. Причина: нехватка личного состава в армии. Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что такие шаги являются вынужденными.

Об этом Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE.

В армии нехватка личного состава

"Сейчас поднят вопрос и идет такая дискуссия о сокращении бронирований и снятия бронирований. Не от хорошей жизни такие решения принимает правительство. Конечно, зимой, когда была беда по всей стране с энергетикой, то правительство пыталось спасти всех, кто умеют руками что-то делать, потому что у нас много умеют говорить людей, специалистов, но руками делать все меньше и меньше таких людей сегодня есть", — сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что проще мобилизовать людей с предприятий.

"Где ты можешь посмотреть живых людей, людей, которые там не имеют инвалидности, людей, которые без употребления алкоголя, без наркотиков, без ничего. То есть нормальных абсолютно людей, специалистов, конечно, что Вооруженные силы хотят как-то, хотя бы немножко подергать с этих предприятий", — добавил он.

Читайте также:

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что людей надо мотивировать идти на фронт деньгами. Также люди должны получить социальные гарантии. По его словам, ТЦК сейчас помогают мобилизации, но в то же время создают в стране "негативный эмоциональный фон".

В то же время народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко стал на защиту "бусификации". По его словам, отменить принудительную мобилизацию в Украине невозможно. Более того, у людей возникает недоверие к рекрутингу.

мобилизация Бронь от мобилизации эфир Новини.LIVE
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации