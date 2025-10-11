В распоряжении ТЦК стало больше личной информации о военнообязанных

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Николаевский ТЦК

В Украине заработали новые механизмы мобилизации. Теперь у ТЦК больше данных о военнообязанных.

О том, к каким данным ТЦК теперь имеют доступ коллегам из 24 Канала сообщила адвокат Марина Бекало.

Что о военнообязанных теперь знают в ТЦК

Юрист объяснила, что согласно постановлению Кабмина, теперь автоматически будет проводиться включение граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет в реестр ТЦК.

Согласно положениям воинского учета, мужчины до 25 лет, которые находятся на учете призывников, автоматически снимаются с него и включаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов в течение 30 дней после достижения этого возраста.

Мужчинам этого возраста присваивается воинское звание "солдат (матрос) запаса" и присваивается вторая категория запаса.

В то же время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете, берутся на него на основании данных Минобороны, полученных через электронный обмен информацией из демографического реестра, системы ГМС, налоговых и других информационных баз.

Марина Бекало отмечает, что после этого они также вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В результате ТЦК и воинские части будут иметь доступ к военно-учетным сведениям обо всех военнообязанных гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, чьи данные содержатся в реестрах. Эта информация включает фамилию, имя и отчество, налоговый номер, адрес места жительства (регистрации), место работы (самозанятости), образование и тому подобное.

На основании имеющихся данных ТЦК и воинские части в дальнейшем будут вызывать этих лиц для прохождения военно-врачебной комиссии. После этого будет решаться вопрос призыва на военную службу по мобилизации, если их признают годными и если человек не имеет оснований для отсрочки.

