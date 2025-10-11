Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ТЦК теперь будут знать о мужчинах все — постановление Кабмина

ТЦК теперь будут знать о мужчинах все — постановление Кабмина

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 01:30
В распоряжении ТЦК стало больше личной информации о военнообязанных
Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Николаевский ТЦК

В Украине заработали новые механизмы мобилизации. Теперь у ТЦК больше данных о военнообязанных.

О том, к каким данным ТЦК теперь имеют доступ коллегам из 24 Канала сообщила адвокат Марина Бекало.

Реклама
Читайте также:

Что о военнообязанных теперь знают в ТЦК

Юрист объяснила, что согласно постановлению Кабмина, теперь автоматически будет проводиться включение граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет в реестр ТЦК.

Согласно положениям воинского учета, мужчины до 25 лет, которые находятся на учете призывников, автоматически снимаются с него и включаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов в течение 30 дней после достижения этого возраста.

Мужчинам этого возраста присваивается воинское звание "солдат (матрос) запаса" и присваивается вторая категория запаса.

В то же время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете, берутся на него на основании данных Минобороны, полученных через электронный обмен информацией из демографического реестра, системы ГМС, налоговых и других информационных баз.

Марина Бекало отмечает, что после этого они также вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В результате ТЦК и воинские части будут иметь доступ к военно-учетным сведениям обо всех военнообязанных гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, чьи данные содержатся в реестрах. Эта информация включает фамилию, имя и отчество, налоговый номер, адрес места жительства (регистрации), место работы (самозанятости), образование и тому подобное.

На основании имеющихся данных ТЦК и воинские части в дальнейшем будут вызывать этих лиц для прохождения военно-врачебной комиссии. После этого будет решаться вопрос призыва на военную службу по мобилизации, если их признают годными и если человек не имеет оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетных.

Также сообщалось, что нардепы в первом чтении поддержали законопроект о создании в рядах ВСУ Киберсил. За такое решение отдали голоса 255 нардепов.

ВСУ армия реестр военный учет мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации